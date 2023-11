La ciudad donde todos sus habitantes viven bajo el mismo techo: el edificio incluye ayuntamiento, centro de salud, comisaría... 

Vivir juntos y revueltos es la filosofía de Whittier. El pueblo estadounidense de Alaska, donde viven cerca de 272 habitantes, es también conocido como 'the town under one roof', algo así como 'la ciudad bajo un mismo techo'. Y es que, la mayor parte de sus residentes viven bajo el mismo techo de la Torre Begich.

Llegar a Whittier y encontrarte con que no hay nada, o al menos con una torre. Pues resulta que en ese edificio están todos sus habitantes y toda la administración de la ciudad: iglesia, ayuntamiento, centro de salud, comisaría, supermercado, entre otros.

La Torre Begich fue construida a finales de la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. El robusto edificio ha resistido a terremotos y tsunamis.

En su interior, cuenta con 14 plantas que no sólo albergan viviendas, sino también un supermercado, una oficina de correos, un hotel, una lavandería, la comisaría de policía, la oficina del alcalde, un hospital y hasta una iglesia.

El colegio es el único que no se encuentra propiamente dentro de las instalaciones de la Torre Begich, aunque los niños pueden acudir a él en manga corta gracias a que ambos edificios se conectan por un túnel subterráneo que los resguarda del fríodurante todo el año.

Pese a que está en una zona alejada de la civilización, Whittier es de alto interés para el turismo precisamente por la peculiar vida de sus habitantes que habitan bajo un mismo techo.

Historia de Whittier

Según el relato de historiadores, Whittier surgió como una instalación militar (originalmente llamada 'Camp Sullivan') que Estados Unidos inauguró durante la Segunda Guerra Mundial y que rápidamente se convirtió en el puerto principal de Alaska. Como es de público conocimiento, el conflicto bélico finalizó el 2 de septiembre de 1945. Sin embargo, el establecimiento militar de esta pintoresca localidad permaneció activo hasta 1960, señala Billiken.

Finalmente, a partir de esa época, Whittier inició su etapa como localidad residencial y, en la actualidad, es el hogar de aproximadamente 272 personas, según el censo de 2020.

Aunque las instalaciones de Whittier se modernizaron, después de la Segunda Guerra Mundial no hubo proyectos que motivaran la construcción de viviendas modernas. Es por eso que casi todos sus habitantes decidieron acondicionar y establecerse en los únicos dos edificios del pueblo: Buckner (1953) y Hodge (1957), actualmente conocido como Begich Towers.