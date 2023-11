Así es Giethoorn, el pueblo sin coches ni carreteras que está entre los más bonitos del mundo

Giethoorn es un pueblo de Países Bajos de solo 2.600 habitantes que puede ser considerado como uno de los más bonitos y curiosos del mundo. Lo que más llama la atención de este municipio situado en la provincia de Overijssel, al este del país, es que están prohibidos los coches. Podrías preguntarte el motivo pero es tan simple como que no tienen carreteras.

Fue fundado en el siglo XIII por granjeros asentados en la zona y desde esa época no se ha construido ni una sola carretera. Esto tiene mucho que ver con su topografía, al ser pequeñas islas que se unen por más de 170 puentes, que se ubican sobre 88 kilómetros de canales navegables. Es por ello que se le conoce como la 'Venecia de los Países Bajos'.

Sus casas están cubiertas de grandes tejados de paja y en el suelo, llenos de césped, árboles, caminos y ventanas coloridas. Llama la atención, que estando tan cerca de Ámsterdam no haya coches ni carreteras. En Giethoorn las personas se desplazan en bote por los canales que recorren todo el pueblo.

Los coches están prohibidos pero no se ha decidido de un día para otro y los vecinos que lo tengan lo podrán usar a una cierta distancia del pueblo. Aunque hubiera coches, no podrían circular porque los puentes no soportarían su peso. Lo dejan a las afueras aparcado y regresan a casa andando, barca o bicicleta.

El medio de transporte favorito es el punter, un pequeño barco de madera impulsado por una pértiga o por motor. Se puede dar el caso, que en invierno se congelen sus canales y las personas aprovechan para surcarlos con patines. Este pueblo es un ejemplo de que mientras el resto del mundo se asfaltaba, ellos han sido capaces de sobrevivir sin carreteras.