Borrell muestra "bastante preocupación" por los acuerdos entre el PSOE y Junts

El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha manifestado este lunes su preocupación ante los acuerdos anunciados la semana pasada entre el PSOE y Junts, que permitirá la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno. Una preocupación que extiende a la ley de amnistía, aunque ha rechazado entrar en detalles.

"Conozco los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas", ha asegurado el Alto Representante de la UE en rueda de prensa tras el Consejo de ministro de Exteriores tras ser preguntado por su opinión sobre la ley de amnistía.

Como parte de la misma respuesta, y en relación a la ley de amnistía, Borrell ha afirmado: "todos los que me conocen en España, y saben mi trayectoria personal y política previa, pueden imaginar lo que pienso". Sin embargo, ha evitado pronunciarse de forma más concreta precisamente por desconocer los pormenores de la citada ley.

"Aquí y ahora no es el momento", ha zanjado Borrell la polémica, apuntando que "se trata de un problema complejo y difícil sobre el cual, en su momento, no ahora, me expresaré".

La escueta respuesta del jefe de la diplomacia comunitaria busca evitar mezclar el papel que desempeña en la Unión Europea con "consideraciones personales de un problema de política exterior española, lo cual no quiere decir que no tenga mi opinión". Así es que ha aplazado en el tiempo y sin fecha concreta hacer pública esta opinión en un intento por no "involucrar a las instituciones europeas".