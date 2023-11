Así cambiará el sorteo de lotería de Navidad el 22 de diciembre de 2023: este es el motivo

El Sorteo Extraordinario de Navidad, de Loterías y Apuestas del Estado, comenzó a vender los décimos para el 2023 durante los meses de verano, aunque es ahora cuando empiezan a formarse las famosas colas ante las administraciones, con el objetivo de conseguir los boletos con los núemros favoritos a llevarse el premio Gordo.

De este modo, en estas fechas previas al sorteo, que consigue la mayor participación entre los diferentes juegos de lotería, aumenta el interés en todo lo relacionado a los décimos, los premios y el modo de juego, entre otras cosas.

El sorteo de Navidad emitirá 5 millones más de décimos

El funcionamiento de compraventa de décimos y la celebración del sorteo de la lotería de Navidad siguen siendo los mismos que en los meses anteriores, pero este año Loterías y Apuestas del Estado va a emitir más décimos que en años anteriores, invirtiendo una mayor cantidad de dinero en premios.

Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y asciende a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70% en premios. De este modo, el sorteo más especial del año repartirá un total de 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado, como recoge Europa Press.

Este cambio viene propiciado por la dificultad de encontrar algunas terminaciones durante los últimos días, previos al sorteo, ya que muchas de ellas se agotaron: "El año pasado, en las últimas semanas, como crecieron las ventas, hubo una cierta dificultad para encontrar algunos números especiales de Lotería, que había, pero no siempre el número de la terminación que algunos buscaban", explicó el presidente de Lotería y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, aunque se aumenta la cifra destinada a los premios por el hecho de que hay más décimos a la venta, las cuantías de estos premios siguen siendo las mismas que años anteriores: un primer premio de 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

¿Aumenta el precio de los décimos?

Actualmente y para el sorteo de este año 2023, el importe del décimo continúa siendo de 20 euros, aunque hubo un momento en el que se planteó de subir el coste de cada décimo.

En este sentido, Huerta ha explicado que "en su momento" hicieron la reflexión de incrementar el precio, aunque ha señalado que llegaron a la conclusión de que "ante la situación económica y social" no querían "agravar más". "Se planteó en su momento y se decidió que no, que no lo íbamos a hacer, y en este momento no está planteado", ha precisado.

¿Cuándo se estrena el anuncio de la Lotería de Navidad?

Uno de los momentos previos al sorteo que más se espera entre los aficionados a este juego navideño es el anuncio promocional del Sorteo Extraordinario de Navidad, que se suele lanzar a mediados del mes de noviembre, o sea en estas fechas.

De hecho, ya se ha confirmado la fecha exacta, por lo que será este miércoles 15 de noviembre de 2023 cuando se estrene el emotivo anuncio de la lotería de Navidad.