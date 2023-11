Los ocho políticos (y un Nobel) que piden el voto para Milei en las elecciones de Argentina 2023: Rajoy en la lista

Los comicios para elegir al nuevo presidente de Argentina llegan a su recta final. El próximo domingo 19 de noviembre se celebrará lo que los países del Rio de la Plata llaman 'balotaje' (segunda vuelta) que definirá entre Javier Milei y Sergio Massa el destino del país trasandino. Un escenario democrático, que ha despertado el interés de varios exmandatarios, incluso de un premio Nobel, y que ha quedado expresado en un manifiesto.

En la pasada primera vuelta, el actual ministro de Economía, Sergio Massa (candidato de Unión por la Patria), fue quien ganó las elecciones presidenciales con un 36,5% de los votos, seguido por Javier Milei (candidato Partido Libertario) con un 30,04%. Al no haber conseguido la mayoría absoluta, ambos candidatos pasan a una segunda vuelta que se realizará el próximo 19 de noviembre.

Un escenario que definirá el futuro político argentino y que ha despertado el interés de un grupo de exmandatarios conservadores conformado por Mariano Rajoy (España); Mauricio Macri (Argentina); Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile) y Luis Fortuño (Puerto Rico); así como el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que han manifestado su apoyo al candidato del Partido Libertario.

Agradecemos a los ex Presidentes Mauricio Macri, Felipe Calderón, Iván Duque, Mariano Rajoy, Jorge Quiroga, Sebastián Piñera, Vicente Fox, Andrés Pastrana, Luis Fortuño y al Premio Nobel Mario Vargas Llosa por apoyar la candidatura a Presidente de Javier Milei. pic.twitter.com/XMN55YPvRB — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 12, 2023

El texto, publicado por La Libertad Avanza en su cuenta de X (antigua Twitter), defiende que Milei es la "esperanza del cambio" frente al "espacio kirchnerista" que representa el ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria.

Los firmantes han apoyado la opción de Milei, pese a las "muchas diferencias" que les separan del candidato, porque el ultraliberal cree en "las ideas de la libertad y tiene un diagnóstico muy acertado del problema económico del país".

"Ha logrado granjearse el apoyo de buena parte de los votantes de Juntos por el Cambio, sobre todo a partir del respaldo expreso que le han efectuado varios de sus principales referentes", dice el texto. Han añadido que Milei "representa la esperanza de cambio frente a la continuidad del modelo 'kirchnerista'".

"La única salida de Argentina es con libertad política y económica, respeto al estado de derecho y propiedad privada, y con las reglas del juego de la democracia liberal, la economía social de mercado, la justicia social y la modernidad", han valorado. "Es nuestra esperanza y deseo que los argentinos erradiquen democráticamente en las urnas el modelo que los ata al populismo, atraso económico y autoritarismo política y, finalmente, opten por el cambio hacia la libertad, el progreso y la justicia", han concluido.

Relación con Vox y Abascal

El llamado 'peluca' Milei no es un desconocido para los Españoles. Es considerado un "aliado" de Vox y tiene una fuerte relación con Santiago Abascal. Sin ir más lejos, en el VIVA 22 del partido ultraderechista estuvo presente Milei. Una figura "rockstar" que causó "euforia" entre los españoles presentes en el encuentro, y también entre los diputados. "¡Viva la libertad, carajo! No creí que de este lado del Atlántico me conocían tanto", manifestó sorprendido el líder de 'La Libertad Avanza' y actual vencedor de las primarias en Argentina 2023.