La Audiencia Nacional archiva el caso del Grupo Zed contra Mikhail Fridman

La Audiencia Nacional da por concluido el caso del Grupo Zed y da la razón al empresario ruso Mikhail Fridman, antiguo dueño de la cadena de supermercados Dia. El juez Manuel García Castellón concluye, tras varios años, que no hay indicios de delitos relacionados con la despatrimonialización e insolvencia de la compañía tecnológica. Aunque ya en 2020, el magristrado decretó un sobreseimiento provisional al no tener pruebas suficientes.

El juez ha aceptado la solicitud del empresario y ha cerrado la causa por "la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, además de por la ausencia de delito en la participación de las mercantiles rusas en la insolvencia de Grupo Zed", señala el auto. La defensa de Fridman se ha agarrado a un clavo ardiendo y ha asegurado que la mayoría de los hechos que se le atribuyen se habrían cometido en el extranjero, por lo que apuntan que si sobre el fondo de inversión, Letterone, y sobre la empresa de telecomunicaciones, Veon/Vimpelcom, no existe jurisdicción, tampoco existe sobre Fridman.

El magristrado asegura que no existen pruebas sobre la conducta delicitiva de Fridman, por lo que no tiene sentido que siga manteniendo la condición de investigado. De hecho, García Castellón alega que el Ministerio Fiscal ha hecho "un acopio inconexo de fragmentos de conversaciones descontextualizados", que no han sido enumerados ni demuestran los actos delictivos llevados a cabo.

Además, también se vinculó al magnate con una organización criminal, sin embargo, "las alusiones contenidas son vagas y no se deslinda con la suficiente precisión", dicta el auto de la Audiencia Nacional.

La imputación de Fridman

El empresario fue imputado en agosto de 2019 por, supuestamente, asfixiar económicamente a Zed World Wide. Se estimaba que Fridman quería comprar la empresa por 20 millones de euros, un valor muy por debajo de mercado.

Justo un año después, la Audiencia decretó archivar el caso, no obstante, la Sala de lo Penal decidió reabrirlo. Los jueces estimaron en 2021, Fridman había participado "en un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión, a través de la cual se canalizaba la ilícita operativa contraria a las reglas del libre mercado que, con eficaz capacidad defraudatoria intervino en la consecución de la ruina económica de la empresa española".

Otros frentes abiertos

La Fiscalía General de Ucrania abrió en agosto una investigación contra el oligarca ruso Mikhail Fridman, propietario del banco Alfa Bank, principal accionista de la cadena de supermercados española Dia, y sancionado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, por un delito de evasión fiscal.

"Según la investigación, el oligarca ruso, que tiene ciudadanía de la Federación Rusa e Israel, controla un grupo financiero e industrial internacional, que también maneja empresas chipriotas y que anteriormente incluía a un banco privado ucraniano", indicó en un comunicado en su perfil de Telegram.