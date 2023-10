El Barça reformula su salida a bolsa y se abre a alternativas para la filial de Media

El FC Barcelona vuelve a dar otra vuelta a la salida a bolsa de su filial de contenidos. El conjunto azulgrana ya hace algunas semanas que decidió tomarse con calma la operación, una vez inscritos los fichajes veraniegos. El salto al parqué de la mano de la SPAC Mountain & Co no será inmediato y tras varias idas y venidos en el acuerdo con la firma con sede en las Islas Caimán, la entidad ha vuelto a reformular el contrato para abrir la puerta a otro tipo de operación corporativa si la entrada a los mercados no se produce.

El Barça y la SPAC notificaron el cambio de condiciones de su alianza este jueves al regulador bursátil estadounidense. La más relevante es que se abre una puerta nueva con la que "el FC Barcelona aún puede entablar discusiones o negociaciones con cualquier tercero con respecto a una propuesta de adquisición". No puede, eso sí, abordar una salida a bolsa con otro socio que no sea Mountain & Co.

Así, el texto cambia frente a la redacción anterior, que sostenía que el club no podía "solicitar, cooperar ni fomentar ninguna propuesta de adquisición". Gracias a la modificación, la entidad presidida por Joan Laporta podría encontrar una nueva vía para rentabilizar Barça Media, como revender de nuevo las participaciones o algún tipo de transacción que no implicase la salida a bolsa.

El dinero de Libero debería llegar antes de final de año

Más allá de dotarle de mayor flexibilidad tras el acuerdo con la SPAC, el club también logra más margen de maniobra a la espera de que el fondo Libero pague los 40 millones pendientes por su participación. Con la obligación de alcanzar los 90 millones de euros en efectivo, el Barça podrá alcanzar "otros acuerdos o transacciones que involucren la venta de acciones ordinarias a cualquier tercero" siempre, eso sí, que sean en términos igual o más ventajosos que los del acuerdo con el inversor alemán.

Como explicó el vicepresidente económico del conjunto azulgrana, Eduard Romeu, en la presentación de resultados de la última campaña, esperan recibir el dinero que falta de Libero antes de finalizar el año. "Podríamos tener los 40 millones de Libero, pero en unas condiciones que no eran buenas para el club", defendió.

Si no lo consigue, el Barça podría activar su cláusula de salida de la operación y abortar el plan bursátil a partir del 31 de diciembre. Anteriormente, el equipo catalán contaba con una cláusula similar a partir del 8 de septiembre, ya vencida.

La valoración de Barça Media, arma de doble filo

Desde el club, la versión oficial es que la salida a bolsa se mantiene en el horizonte, aunque con unos tempos más lentos a los anteriormente fijados. "Queremos tenerlo más maduro, no nos podemos permitir que el producto se devalúe al salir a bolsa", explicó Romeu. Con el pie en el freno, en los próximos meses aspira a dotar a Barça Media de mayor contenido y alianzas con socios comerciales. Trabajarlo internamente para que el salto al mercado sea con mayor músculo.

El club proyecta una valoración de 900 millones de euros para toda la división. Es más, ya se anotó un beneficio contable de 200 millones por el 51% de Barça Vision –parte de las iniciativas que aglutinará Barça Media- que aún controla vistos los desembolsos comprometidos –nunca completados- de Jaume Roures, Socios.com, Libero y un inversor chipriota vinculado a Nipa Capital.

La "jugada maestra", como la califican en el club, sirvió para llevar las ganancias del club por encima de los 300 millones en la temporada 22/23, pero vienen con una contrapartida: si no se cumplen las expectativas de la unidad de negocio habrá que deteriorar parte de estos 200 millones con el consecuente impacto en la cuenta de resultados.