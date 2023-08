Barça Media saldrá a cotizar a través de sociedades en Islas Caimán y Países Bajos

La salida a bolsa de Barça Media irá de Barcelona a Estados Unidos pasando por los Países Bajos y las Islas Caimán. En su búsqueda de financiación para aliviar su situación económica, el conjunto azulgrana proyecta la entrada en mercados de su filial audiovisual y de eventos de la mano de una SPAC del fondo Mountain & Co. La operación, que debe ser aprobada por los socios de la entidad, se articulará a través de un holding radicado en un país de baja tributación y con facilidades para dar el salto a Wall Street como son los Países Bajos y de la mano de una firma exenta de impuestos en el territorio británico de ultramar.

Según la documentación presentada por Mountain & Co en la SEC –el regulador bursátil estadounidense-, la sociedad que saldrá a cotizar será una firma de nueva creación llamada Barça Media, que se registrará en los Países Bajos con una valoración previa a bolsa de 900 millones de euros. El país centroeuropeo es conocido por su tributación laxa frente a otras geografías continentales, pero también es escogida por muchas compañías debido a su facilidad para adentrarse en los mercados estadounidenses.

Así lo remarcó Ferrovial, cuando trasladó su sede social y fiscal al país para poder cotizar en Estados Unidos directamente entre críticas y amenazas del Gobierno. Wallbox también está en la bolsa estadounidense a través de una sociedad holandesa, aunque en su caso cotiza en España.

Otra compañía que también optó por los Países Bajos fue QEV –la empresa adjudicataria de la planta de Nissan en Barcelona- que cotizará en el Euronext Ámsterdam tras fusionarse con la SPAC de AZ Capital.

Los socios del Barça operan a través de una sociedad exenta de impuestos en las Islas Caimán

Sin embargo, los Países Bajos no son el único territorio laxo en materia fiscal del que se valdrá el FC Barcelona para lanzar a los mercados su filial audiovisual y de eventos. Al asociarse con Mountain & Co, utilizará su sociedad exenta de impuestos radicada en las Islas Caimán. A través de ella, los inversores del fondo podrán pasar a tener acciones de Barça Media en condiciones beneficiosas.

Aunque la Unión Europeo lo retiró de la lista de paraísos fiscales en 2020, Islas Caimán es una jurisdicción sin impuestos de sociedades, ni sobre dividendos y que permite a las empresas que realizan sus actividades fuera del país -como será el caso- no realizar ningún tipo de junta ni reunión en el territorio sí optan por este tipo de sociedades exentas.

Tras la operación, la sociedad pasará a ser una filial de la empresa cotizada. Por ello, de manera indirecta, se convertirá en una filial del FC Barcelona a pesar de ser una entidad creada por el fondo norteamericano. La intención del club catalán es mantener la mayoría del accionariado en Barça Media a través de una firma de nueva creación llamada Barça Produccions SL (ver gráfico adjunto).

Contactado por este medio, el conjunto azulgrana se remitió al comunicado enviado el pasado viernes, que no incorpora ninguna de las informaciones facilitadas por Mountain & Co a la bolsa estadounidense. A pesar de no aclarar cómo tributará la nueva división, en el informe de riesgos sí advierte que "la posición financiera se puede ver afectada de forma adversa por la futura aplicación e interpretación de las leyes tributarias por parte de las autoridades".

Además, avisa de que Estados Unidos puede no estar de acuerdo en que Barça Media sea tratada como una compañía no estadounidense a efectos fiscales y que las autoridades españolas podrían también ser contrarias al esquema escogido a la hora de que algunas sociedades sean tratadas como sociedades nacionales. Por último, señala que los dividendos que vayan destinados a accionistas españoles y los ingresos procedentes de la Península Ibérica podrían verse obligados a tributar también en el fisco español.

Los socios deben aprobar la operación

Así trabajan el FC Barcelona y Mountain & Co para articular una salida a bolsa que debería estar lista en el último trimestre de 2023. Antes, los socios de la entidad azulgrana deberán aprobarla en una asamblea de compromisarios que se suele celebrar cada mes de octubre.

La operación servirá para sacar a cotizar a Wall Street la fusión de Barça Studios, Barça Vision y Barça eSports bajo el paraguas de Barça Media. Esta empresa aglutinará las producciones audiovisuales temáticas, el canal OTT del club, las distintas actividades en el metaverso y lanzamientos NFT, los equipos de eSports del Barcelona y los ingresos de los eventos físicos -como conciertos- que se organicen en el Camp Nou u otros espacios del club.

Pero para obtener fondos con los que inscribir a los futbolistas en LaLiga y sortear las restricciones del Fair Play financiero, la organización realizó una operación previa a la salida a bolsa, que consistió en revender parte de las participaciones que ya había vendido el pasado verano de la sociedad a Jaume Roures y Socios.com. Las tres partes acordaron suspender el calendario de pagos previsto para encontrar nuevos inversores, que serán Libero Football y un fondo asesorado por NIPA Capital, que se hicieron con el 29,5% de las acciones –el Barça mantiene intacto su 51%- a cambio de 120 millones.