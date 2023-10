Estos son los tres países a los que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruega no viajar

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene un listado actualizado con advertencias sobre algunos destinos a los que se pide no viajar por motivos de seguridad, una lista que se va a actualizando de manera recurrente, según la situación de cada país.

Claro ejemplo de ello se dio durante la pandemia causada por la covid-19, cuando este listado de países se mantenía actualizado con las últimas medidas implantadas por cada nación sobre la posibilidad de viajar o sobre los requisitos a cumplir para entrar en el país.

Ahora, con el estallido del histórico conflicto entre Israel y Palestina, también conviene mirar cuáles son los destinos a los que, por motivos de seguridad, se pide no viajar. De hecho, son varios los puntos concretos de Oriente Medio a los que se pide no viajar.

Según la agencia de noticias EFE, se pide "encarecidamente" a los españoles no viajar a tres países: Líbano, ciertas zonas de Jordania y los lugares no turísticos de Egipto. Igualmente, desde el estallido del conflicto, se ha pedido a los turistas no visitar Israel, Palestina y Siria.

Motivos para no viajar al Líbano

En la web del Ministerio de Exteriores, se pueden leer diferentes recomendaciones, que carecen de efecto vinculante y operan como mero aviso o consejo: "En la situación actual se aconseja posponer todo viaje no esencial a Líbano. A los españoles que se encuentran temporalmente en el país se les recomienda valorar la necesidad de permanecer en el mismo o de viajar utilizando los medios comerciales actualmente existentes", se indica, haciendo referencia al conflicto armado.

"Tras los acontecimientos que están teniendo lugar en Israel, Gaza y sur del Líbano, se desaconsejan especialmente los desplazamientos al sur del río Litani", se añade en las recomendaciones, donde también se incide en "las zonas de riesgo alto" que deben ser evitadas:

En Beirut, los barrios de Dahiyeh, y en particular las áreas de Ouzai, Haret Hreik, Bir Hassan y Moawad Street.

Zonas fronterizas entre Líbano y Siria - Como norma general conviene no acercarse a una franja de 15 Km. desde la frontera sirio-libanesa, salvo acceso a Siria por los puntos fronterizos legales entre ambos países. En todo caso se recuerda que los viajes a Siria están totalmente desaconsejados.

Norte y este del valle de la Bekaa - (Arsal, Wadi Khaled). Las zonas cercanas a la frontera siria, especialmente la localidad de Arsal y sus alrededores se siguen considerando como zonas de riesgo alto. Se considera que cualquier desplazamiento por la zona fronteriza debe ser realizado con gran precaución y por un motivo justificado, además de ir acompañados por personal local que conozca la región. En todo caso, se considera desaconsejable viajar a Siria, ni siquiera por los puntos fronterizos legales habilitados por el gobierno libanés. Por otra parte, esta zona del país tradicionalmente ha sido habitada por numerosos grupos criminales, especialmente algunos dedicados al tráfico de drogas. Dichos grupos se organizan en clanes familiares y suelen estar fuertemente armados. Son bastante habituales los enfrentamientos entre los diferentes clanes o entre estos y las fuerzas gubernamentalesdesplegadas en la zona. A pesar de que los ciudadanos extranjeros no parecen ser un objetivo específico para la mayoría de los grupos de delincuentes de la zona, se debe considerar este área como de riesgo, puesto que el control gubernamental del territorio no es tan efectivo como en otras zonas del país.

Las ruinas romanas de Baalbek, se pueden considerar una zona menos insegura dentro de esta región, siempre que el acceso a las mismas se realice a través de las rutas principales. Es muy recomendable adoptar una actitud discreta, ir siempre acompañado de alguien local de confianza, con la finalidad de no delatarnos como extranjeros y de no entrar por equivocación en lugares no recomendados. Se desaconseja totalmente abandonar las rutas principales y adentrarse en zonas no turísticas, pues el riesgo de secuestros por motivos económicos se ha incrementado en el transcurso de este año.

Región de Akkar - Situada en la zona costera al norte del país, junto a la frontera con Siria, se trata de una zona donde habitan igualmente numerosos delincuentes, y en la que el control gubernamental del territorio no es tan efectivo como en otras zonas del país lo que, unido a su proximidad a Siria, hace poco recomendable su visita.

Región sur del país, zona de operaciones de la UNIFIL, al sur del río Litani (ver Notas Importantes) - Se desaconsejan especialmente los viajes al sur del río Litani.?

Campos de refugiados palestinos - Algunos campos de refugiados palestinos están cerrados y controlados por las fuerzas de seguridad libanesas y palestinas, por lo que no es posible acceder a ellos salvo con autorización de las autoridades locales. Es posible, no obstante, acceder a otros antiguos campos de refugiados en zonas urbanas abiertos al tránsito de personas y vehículos. En la situación actual, se desaconseja tanto el interior como los alrededores y las zonas adyacentes a todos ellos porque la situación de seguridad se puede deteriorar repentinamente. En caso de decidir desplazarse a estas zonas, se recomienda ir con precaución y siempre acompañados de personal local. ?

En la mencionada web, también se pueden ver las zonas de riesgo medio, como la ciudad de Sidón o las zonas de menor riesgo, que en este país concreto no es ninguna. Además, se pueden ver otras recomendaciones sobre transporte o seguridad ciudadana.

Motivos para no viajar a Jordania

En el caso de Jordania, "se recomienda viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas, en concreto, las zonas fronterizas con Siria e Irak", a lo que se añade: "Debido a la situación de emergencia desde la madrugada del día 7 de octubre, de la que se está haciendo un continuo seguimiento, los pasos fronterizos terrestres con Cisjordania y con Israel están sufriendo modificaciones en sus horarios de apertura y cierre".

También se hacen las siguientes recomendaciones de seguridad:

Evitar los lugares donde se puedan producir aglomeraciones, manifestaciones y protestas.

Mantenerse informado acerca de la evolución de la situación.

Hallarse en todo momento debidamente documentado e informado.

Llevar, si es posible, un teléfono móvil para realizar llamadas a familiares, la agencia de viajes contratada y a la Embajada de España en Amán, cuyo teléfono fijo es el (+962) 64614166.

Recomendaciones de seguridad en Egipto

Por último, en cuanto a Egipto, aunque es un país muy turístico y, en grandes rasgos, se indica que "ante los acontecimientos que están teniendo lugar en Gaza, se desaconseja visitar la zona fronteriza de este territorio con Egipto, así como toda la zona norte del Sinaí". "Para el resto del país se recomienda seguir con especial atención las normas básicas de seguridad y mantener una actitud muy prudente en todo momento", añaden.

De este modo, se desaconseja el viaje, salvo por razones de necesidad, a todo el país excepto a las zonas y centros turísticos de:

El Cairo

Alejandría y El Alamein (costa norte mediterránea)

Luxor

Asuán

La costa continental africana del mar Rojo.

Sharm el Sheikh, siendo recomendable acceder por vía aérea.

"No obstante, en estas zonas deberá extremarse en todo caso la precaución. Si bien en los últimos años la situación general de seguridad ha mejorado considerablemente, el riesgo de atentado terrorista de índole islamista por parte de organizaciones vinculadas a Hasm, Daesh, Al-Qaeda o Hasm, entre otros, permanece en cualquier parte de Egipto", añaden.