El alcalde de León retoma su petición de una autonomía leonesa al calor de las negociaciones de Pedro Sánchez

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha asegurado que esta legislatura a nivel nacional, una vez que se conforme el Gobierno de España, va a ser un periodo "en el que se va a abrir el debate territorial", por lo que León tiene que "buscar la oportunidad que no se le dio en el año 80" para generar una oportunidad de diálogo" y reivindicar la autonomía propia como un "derecho constitucional".

Diez, en una entrevista con Europa Press, ha asegurado que "a nivel nacional va a ser una legislatura muy territorial" porque "en España estos problemas son cada vez más evidentes y palpables" porque es "sangrante las diferencias entre territorios y los desequilibrios" porque "el modelo de la Transición y el desarrollo de las autonomías ha quedado bastante obsoleto en muchas cuestiones".

Por eso, ha reclamado de nuevo, "en base a la Constitución a la que nos aferramos todos, para la amnistía y para todo lo demás", abordar también "cómo solucionar esta comunidad autónoma" que es "fallida por su extensión, por su configuración, por sus distintas identidades y por su pésima gestión".

Elementos que, según el regidor leonés, han provocado que Castilla y León "jamás haya sido un territorio vertebrado, donde se han incrementado las diferencias entre territorios y no hay un sentimiento de comunidad en ninguna de las partes", por lo que es necesario "llegar a que pueda haber un nuevo planteamiento".

Además, con respecto al proceso para la conformación de un nuevo Gobierno en España, el hecho de requerir apoyos "de los mismos territorios de siempre", está provocando que "cada vez se agranden más las diferencias" y que "catalanes, vascos y madrileños, por decirlo de forma simplificada, supongan tres embudos desde el punto de vista presupuestario y de desarrollo que penaliza a los demás territorios del país".

Una cuestión a "corregir" con ese planteamiento de "buscar otro modelo o afinar el modelo ya existente", al amparo de una "cuestión identitaria que está ahí" y a lo que "León tiene derecho en base a la Constitución".

Con el apoyo de UPL

A nivel municipal, José Antonio Diez, con un gobierno en minoría con apoyos puntuales de la Unión del Pueblo Leonés, afronta un mandato municipal "en una situación similar a la etapa pasada", después de cuatro años con ese acuerdo con la formación leonesista que dio "buen resultado".

"Pedí en su momento a UPL que entrara a formar parte del equipo de gobierno municipal porque creía firmemente que seríamos más fuertes tendríamos un gobierno más sólido para la ciudad. En ese momento, después del 28 de mayo, UPL dijo que no en lo que creo que fue un error estratégico garrafal, pero cada uno marca sus líneas".

No obstante, no abandona la voluntad de "tener conversaciones para ver si hay algún tipo de posibilidad de acuerdo de poder formar una coalición estable, aunque bien es cierto que las condiciones no son las mismas que el 28 de mayo, que fue el momento en el que pudimos haber conformado algo".

Con respecto a la situación de José Antonio Diez dentro del PSOE, ha afirmado que hoy en día "las cosas se pueden hablar" después de cuatro años en los que su posicionamiento en defensa de la autonomía leonesa generara "momentos duros y complejos" con el partido a nivel provincial, autonómico y nacional.

"Se intentó por todos los medios posibles e imposibles intentar apartarme, arrinconarme y, si fuera posible la palabra, eliminarme", ha reconocido Diez, que considera que se ha visto en estos años que los leoneses han "reconocido" su gestión. "Se reconoce tu fortaleza y eso hace meditar a los que están en la otra parte. Sin decir que se acepten mis pretensiones, no se ofrece ese rechazo tan frontal y visceral. Ahora las cosas se pueden hablar".