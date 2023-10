Así se han posicionado Sánchez, Feijóo y otros políticos españoles frente a la guerra de Israel y Gaza

El aumento de la escalada de violencia en Gaza y los terrenos fronterizos de Israel con Palestina tras los ataques de Hamas el pasado sábado y la respuesta del Ejército israelí bombardeando la Franja ha obligado a los políticos españoles a tomar partido y posicionarse en un tema muy delicado y un momento muy delicado: en conversaciones de Pedro Sánchez con casi todas las formaciones políticas para intentar conseguir la investidura como presidente del Gobierno.

El actual presidente del Gobierno en funciones fue uno de los primeros políticos realizar declaraciones sobre el conflicto. Sánchez, que hace años prometió en Twitter el reconocimiento de Palestina como país, usó el mismo canal para solidarizarse con las víctimas del ataque sobre Israel y sus familias, condenar el terrorismo y exigir "cese inmediato de la violencia indiscriminada contra la población civil".

Posteriormente, en un mitin en Granada el dirigente socialista apostaba por la convivencia "entre pueblos y religiones", lanzaba un "mensaje de concordia, de convivencia, de paz, de rechazo a la guerra" y aseveraba que "cualquier forma de violencia es fundamental".

El líder del Partido Popular también usó X (antes Twitter) para expresar sus primeras impresiones y reacciones sobre el ataque en Israel y condenar el "ataque masivo" de Hamas y el "bombardeo indiscriminado desde Gaza sobre la población civil".

Días después, en la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez como parte de la ronda previa al intento de investidura del socialista, trasladó al presidente en funciones su "preocupación" por las posiciones "equidistantes" o "comprensivas" de Sumar, insistiendo en su "condena clarísima a cualquier tipo de atentado" y en la denuncia de la "actividad terrorista como la que se ha producido hace unos días en varios puntos del Estado israelí".

Por su parte, el dirigente de Vox mostró un rechazo frontal al "ataque terrorista" de Hamas, "a los sembradores del odio y a quienes, desde la política occidental, les amparan"

La líder de Sumar se mostró (también a través de X) "consternada" por las imágenes procedentes de Gaza e Israel, y a diferencia de otros dirigentes apoyó de forma más o menos explícita a la causa palestina: "Necesitamos una paz justa, duradera y sostenible y eso pasa por cumplir con el derecho internacional, poner fin a la ocupación y que el pueblo palestino pueda vivir con dignidad".

El expresidente y líder de Junts, en el exilio en Bélgica, calificó a Hamas como una "organización terrorista soportada por regímenes que violan los derechos humanos de forma sistemática" y vaticinó una "ola de violencia" que provocará "las mismas víctimas de siempre: seres humanos que quieren y tienen derecho a vivir en paz".

Hamas és una organització terrorista, suportada per règims que violen els drets humans de manera sistemàtica. Cap dels seus actes no serveix per defensar aquests drets, i encara menys quan perpetra crims inhumans contra civils indefensos només pel fet de ser israelians.



L'onada…