"La mejor educación debe estar al alcance, y la forma es franquiciando y replicando nuestro sistema"

Mercedes ofrece en su colegio Montessori British, además de una residencia privada para sus estudiantes, un programa Nomad para familias que viajan, titulaciones oficiales británicas de Pearson Edexcel que dan acceso, independientemente de la edad, a Universidades y Empresas de todo el mundo. Mercedes Gil es fundadora y directora general de los colegios Montessori British, formadora y divulgadora educativa, nómada digital y e-resident de Estonia. Emprendedora multipotencial con una amplia gama de intereses, es licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca y ha cursado varios Masters en Educación, Finanzas, Tecnología y Lenguas. Cuenta con experiencia profesional en banca internacional, informática y enseñanza, y está especializada en Primaria y Secundaria Montessori, Autoeducación, y en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Su misión es ofrecer alternativas educativas respetuosas con las necesidades y fortalezas de cada estudiante, encontrando rutas personalizadas que orienten tanto profesional como personalmente en el nuevo contexto global, y que permita además a las familias adaptarse a sus circunstancias.

¿De dónde nace la idea de abrir un colegio Montessori British?

En el tiempo que trabajé en banca internacional, y procediendo de un mundo ajeno, me sorprendía muchísimo las carencias que mostraban, no ya los clientes, sino mis propios compañeros, en cuanto a educación para la vida (o lo que los americanos llamaban "financiera"). La capacidad de manejar los propios recursos de forma estratégica era rara de ver.

Empecé a indagar en la educación financiera, y encontré que como ocurre con tantas otras cosas, debe comenzar en la primera infancia. De nada sirve que en secundaria te den charlas sobre ecología, responsabilidad, orden o gestión de tu dinero, si desde pequeño no has absorbido, modelado e interiorizado las cuestiones básicas sobre todo esto.

En la pedagogía Montessori se van alcanzando niveles de independencia con el desarrollo: en la primera infancia hablamos de la independencia física (vestirse, comunicarse, moverse, relacionarse, etc.), en la primaria la independencia intelectual (cuestionarse el conocimiento, explorar, cultivar la curiosidad y la creatividad), y en la adolescencia la independencia económica (ser autosuficiente, aprender las reglas sociales y de gestión de recursos, montar negocios, realizar actividades profesionales…)

En el medio de estas vivencias y reflexiones, la vida me empezó a dar hijos (tengo tres) y tuve que buscar colegio. Pasé por muchos, ninguno me convencía. Entonces consideré la idea de irme a vivir a un país con un sistema educativo en el que estuviese Montessori, o al menos en los que entonces pensaba que lo había (ahora sé que en la mayoría no se aplica la filosofía sino solo los signos externos). Y pensé: bien, puedo fundar mi propio colegio ideal, y si no me va bien, entonces irme a alguno de esos países. Esto fue en 2014, va a hacer diez años. Y parece que de momento sí va bastante bien.

¿Qué supone estudiar en una institución así en comparación con los modelos de educación tradicionales?

Estudiar en una institución que combina diferentes métodos y modalidades de enseñanza como programas online, presenciales, e híbridos, junto con una combinación de la pedagogía Montessori y el currículo británico, puede tener múltiples beneficios en comparación con los modelos de educación más tradicionales, ya que une una perspectiva educativa individualizada, flexible y enfocada en el estudiante, con la excelencia académica. Así que nuestros estudiantes disfrutan de ambos mundos a la vez, el de una educación práctica, divertida y personalizada, junto con el apoyo para pasar las pruebas de exámenes oficiales en las mejores condiciones y con las mejores notas posibles.

Por un lado, tienes el método Montessori, con un ambiente que te permite seguir tu curiosidad, hacer tus propios proyectos y donde aprender fluye de forma natural e incluso divertida; y por otro, tienes este toque británico en la educación, que es más estructurado y serio, pero que te da una base académica sólida. Y, además, acabas con una titulación que es reconocida en todo el mundo, lo cual es una puerta abierta para el futuro.

Además, esta escuela, al ofrecer clases presenciales, online y un híbrido entre ambas, te prepara para un mundo donde lo digital va a ser la norma, así que estás obteniendo habilidades que te serán útiles para toda la vida. Te estás adelantando en varios años al resto de tus compañeros de generación. Todo son ventajas.

¿Podrías brevemente describir en qué consiste tu proyecto y dónde está operativo? ¿Es completamente online?

Montessori British es un sistema educativo híbrido, acreditado por Pearson Edexcel, que mediante exámenes oficiales da acceso a las distintas etapas de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Nacido en 2014 como colegio "de ladrillo" con metodología Montessori, nuestros principios pedagógicos son el respeto a la individualidad y a las diferentes etapas de desarrollo, la observación científica, el crecimiento y la libertad.

Tenemos un centro residencial en Murcia, con un programa Montessori para secundaria (Erdkinder) en el que se desarrollan habilidades para la vida, en un gran jardín botánico. Esta opción residencial se puede combinar con los programas virtuales (los diferentes Key Stages del sistema británico, International GCSE, A-Levels, y BTEC). Únicamente la etapa de infantil hasta 6 años es totalmente presencial, el resto de programas se puede cursar íntegramente online, en diferentes modalidades de mañana y tarde para adaptarnos a los husos horarios (casi todos nuestros alumnos son extranjeros, a día de hoy tenemos 14 nacionalidades).

De acuerdo con el principio de observar y seguir los intereses y las necesidades de los estudiantes, además del programa simplificado de Secundaria que tenemos (con únicamente cinco exámenes oficiales de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y Geografía) hemos ampliado las modalidades de Bachillerato para acceso directo a más de 300 Universidades en todo el mundo, y posibilidad de homologación al sistema español, en las áreas de Psicología, Business, Economía, Arte y Diseño y el pionero Bachillerato en Esports, un bachillerato sin exámenes en los que los alumnos plasman sus habilidades en un portfolio que les dará acceso al mundo académico o profesional más avanzado. Además hemos conseguido poder cursarlo no solo en inglés, sino en castellano o en cualquier otro idioma.

El centro residencial de Murcia es una actividad complementaria a la digital, creemos que muy necesaria, en la que los alumnos pueden pasar temporadas según conveniencia de las familias, desde días hasta el curso completo, y de hecho planeamos expandir la red y crear más centros en otras ubicaciones donde se favorece el ecosistema nómada digital: tenemos un proyecto en Filipinas, otro en Tallín, y a medio plazo, Portugal, Chipre y quizá Costa Rica.

¿Cómo es su metodología?

Nuestra metodología Montessori British se adapta a la etapa evolutiva del individuo, así que hacemos cosas diferentes según la etapa educativa, e incluso de forma personalizada para cada niño.

En nuestro método para infantil, ofrecido exclusivamente en el colegio presencial, aplicamos el método Montessori más clásico y la tecnología tiene un uso residual.

En primaria, en cualquiera de nuestros programas, es como si la escuela fuera un laboratorio donde puedes experimentar, trabajar en equipo y descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Además, la ayuda individualizada significa que tienes a alguien que te apoya y guía en tu aprendizaje en todo momento.

Con toda esa base previa de capacidad de investigación, autonomía, etc., al llegar a secundaria, empezamos a estructurar más los contenidos y experiencias, para a partir de los catorce años (o antes si el estudiante lo demanda) enfocarnos en la preparación de los exámenes británicos que les otorgarán la titulación que todos necesitan. Pero incluso en ese caso, en función de los objetivos, habilidades y gustos de nuestros estudiantes, tenemos opciones, ya que además de las clásicas opciones más académicas, enfocadas en ciencias o en humanidades, ofrecemos también titulaciones más vocacionales en Arte y Diseño y en Esports.

No se utilizan libros de texto. Los estudiantes reciben una guía de trabajo semanal adaptada a sus necesidades e intereses. Durante las sesiones se revisa el punto de desarrollo del proyecto en se encuentra el alumno y se explica o propone lo necesario para continuar avanzando, se trabaja conjuntamente en el tiempo de co-working, mientras cada niño avanza sobre su propia guía, pudiendo preguntar en cualquier momento lo que necesite.

El sistema de aprendizaje online les permite además conocer a niños de distintas edades, de otros países y otras comunidades autónomas, que de otra manera, no habrían podido llegar a conocer. Esto facilita el desarrollo de la empatía, dando la posibilidad de que también los mayores puedan mostrar sus conocimientos a los de menor edad y fijar sus conocimientos, adaptándolo a su nivel y lenguaje. Y a los pequeños, a su vez, les permite poder aprender de ellos. Esto genera empatía, autoconfianza y un aprendizaje más profundo.

"Para un niño, estar cambiando de colegio, puede ser una experiencia traumática, ya que no se desarrollan relaciones profundas"

¿Qué aptitudes deben tener los profesores de una institución Montessori British?

Las aptitudes imprescindibles son:

· Flexibilidad, curiosidad y creatividad. Ser flexible es imprescindible, puesto que hay que adaptarse constantemente a las necesidades de cada grupo, cada alumno, etc. Y además deseamos que sepan transmitir pasión por lo que enseñan al resto de alumnos y que encuentren las soluciones adecuadas para que cada niño pueda acceder al conocimiento propuesto en cada momento.

· Fomentar el respeto, la confianza y el cariño mutuos entre sus alumnos y el resto de la comunidad educativa.

· Poder atender a estudiantes tanto en español como en inglés.

· Que sus habilidades digitales sean de nivel medio o alto.

· Que su mentalidad sea internacional.

En cuanto a las titulaciones, priorizamos la praxis en el aula y la alineación con los principios del colegio sobre los estudios que tengan, en nuestra experiencia los títulos significan poco si no van acompañados de cualidades del carácter que permitan un trato adecuado con los niños, por ejemplo, la humildad, la generosidad y la capacidad de atender las necesidades en cada momento (a veces, esos títulos evaporan estas cualidades). Así que preferimos buscar a las personas que encajan y que tienen este perfil, y darles la formación que necesiten.

¿Cómo se gestiona un aula en el que conviven distintas edades y lugares de origen?

El sistema de aprendizaje híbrido y la mezcla de edades permite a nuestros estudiantes además conocer a niños de distintas edades, de otros países y otras comunidades autónomas, que de otra manera, no habrían podido llegar a conocer. Esto facilita el desarrollo de la empatía, dando la posibilidad de que también los mayores puedan mostrar sus conocimientos a los de menor edad y fijar sus conocimientos, adaptándolo a su nivel y lenguaje. Y a los pequeños, a su vez, les permite poder aprender de ellos. Esto genera empatía, autoconfianza y un aprendizaje más profundo.

En realidad, separar a las personas por año de nacimiento es una cosa bastante loca, y que responde a necesidades de las fábricas y los ejércitos del siglo XIX, que afortunadamente hoy ya no existen. Creemos en dar a cada uno lo que necesita en el momento en que se necesita.

En cuanto a la gestión, en primer lugar priorizamos el respeto, la convivencia y celebrando la diversidad a cada oportunidad que se presenta. La riqueza de tener compañeros y profesores que están por todo el mundo, viajando o que viven en otras latitudes, es inmensa.

Y en segundo lugar, con pequeñas estrategias que nos permiten, tanto si es en un aula virtual, como física, cada niño pueda adaptar las propuestas de trabajo a su capacidad, sabiendo que su esfuerzo va a ser siempre valorado.

Por ejemplo:

· Usamos una plataforma digital amigable para distintas edades, fácil de usar por todos los estudiantes, y ofrecemos la ayuda técnica que puedan necesitar.

· Contando con servicio de atención pedagógico por parte de la Orientadora del centro, a diario, para poder gestionar cualquier conflicto o dificultad que se pueda originar en un aula, desde el inicio, asegurando que todos los miembros de la comunidad se sientan bien.

· Organizando actividades interactivas en las que los alumnos tienen que hablar y relacionarse entre ellos, incluso preparar proyectos o trabajos por parejas o grupos, mezclando orígenes y edades.

· Teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y, por lo tanto, siendo flexibles en los tiempos de realización y entregas de tareas.

· Disponiendo de profesorado bilingüe.

· Ofreciendo materiales en ambos idiomas.

¿En qué consiste su programa de educación nómada?

Una de las necesidades que tienen miles de familias hoy en día es la de tener un colegio que se adapte a su estilo de vida. Para un niño, estar cambiando de colegio puede ser una experiencia incluso traumática, ya que no desarrollan relaciones profundas y siempre deben estar empezando de nuevo, a nivel social y también académico.

El colegio tradicional ata a las familias a un lugar geográfico. Nuestras familias pueden viajar sin tener que depender de la ubicación del colegio, haciendo uso de las posibles combinaciones de nuestras modalidades: online, presencial o residencial. Algunos de nuestros estudiantes pasan temporadas en la residencia mientras sus padres viajan, o si les acompañan, pueden conectarse con sus mismos compañeros y profesores online sin perder ni un día de trabajo.

Este año hemos abierto una línea de tarde en España para poder servir a los estudiantes que están en los husos horarios de América: son 6-7 horas de diferencia, así que sus mañana son nuestras tardes, y algunos de nuestros programas ya se imparten en ese horario.

En los próximos dos años proyectamos abrir otra franja horaria para Asia, dando cobertura a todo el mundo, para que la libertad geográfica sea total. Para ello ya estamos trabajando en una sede en Filipinas, dentro de un resort llamado Land of Nomads, que va a ser un punto de descanso y trabajo para nómadas digitales.

"Combinamos entretenimiento y formación en eSports con la adquisición de habilidades prácticas para la vida"

¿De qué forma se acredita la formación en estas instituciones en un mundo copado por la educación tradicional?

Pearson Edexcel es una de las dos mayores acreditadoras mundiales de educación (la otra es Cambridge Education). Sus titulaciones dan acceso directo a más de 300 universidades en todo el mundo y están reconocidas a nivel internacional.

El modelo acreditador por exámenes es similar al de la acreditación de idiomas. Tú demuestras tu nivel de inglés realizando un examen B1, B2, C1… a nadie le importa si estudiaste diez años o diez minutos para presentarte, ni en qué país lo hiciste, si fue en tu casa o en un hotel. Con nosotros te puedes presentar a 5 exámenes para Secundaria, 2 o 3 para bachillerato (dependiendo de la Universidad a la que quieras acceder) y con eso acreditaremos que tienes el nivel necesario.

Otra vía de acreditación, que desde mi punto de vista es mucho más racional y coherente, es el del portfolio, que desarrollamos en los BTEC. No es necesario realizar exámenes en absoluto: la evaluación se realiza sobre los trabajos y proyectos reales que se van acumulando en un portfolio, que luego se presentará por tres vías:

- A Universidades internacionales (desgraciadamente en España este sistema no existe en las universidades públicas, es posible que en alguna privada sí).

- A empresas y compañías de todo el mundo

- Como presentación a los clientes, si deseas montar tu propia compañía y establecerte por tu cuenta.

Han implementado también un modelo a través de los eSports ¿Cómo funciona?

Los deportes electrónicos son una actividad deportiva que de forma similar al fútbol, tenis o baloncesto, son practicados tanto por aficionados como por profesionales y están abiertos a todos, independientemente de su sexo, edad, capacidad física, etc.

Son totalmente inclusivos y se puede jugar en PC, consolas y móviles. Como sus grandes eventos atraen a decenas de miles de aficionados a un escenario físico y a muchos más en las retransmisiones en línea, la industria está en auge y hay gente que trabaja en periodismo, nutrición, gestión de eventos, entrenamiento y mucho más.

El mercado multimillonario de los videojuegos competitivos sigue creciendo año tras año, ya factura más que las industrias de la música y el cine juntos, y se espera un aumento de más del 20% anual en los próximos años.

Debido al crecimiento y rápido desarrollo de la industria de los deportes electrónicos, Pearson se ha asociado con la British Esports Association para ofrecer la primera cualificación de este tipo en deportes electrónicos. Disponibles en los niveles 1, 2 y 3, las BTEC en deportes electrónicos ofrecen a los jóvenes la experiencia, la capacidad y la confianza necesarias para lanzar su carrera profesional utilizando los deportes electrónicos como base.

Montessori British es el primer centro educativo en España que ofrece esta cualificación de Pearson Edexcel y la British Esports Association. Disponible para realizar online o en nuestro centro presencial en Murcia, donde disponemos de un Erdkinder o residencia Montessori.

En nuestra residencia combinamos el entrenamiento y formación técnica en la disciplina con la adquisición de habilidades prácticas para la vida, para promover la independencia, la iniciativa, la creatividad y los valores humanos.? Porque los deportes electrónicos también brindan a los alumnos la oportunidad de aunar habilidades sociales, físicas, mentales y financieras en una cualificación para profundizar y ampliar su aprendizaje más allá de las asignaturas tradicionales. Nuestro programa de Esports ofrece la oportunidad única de estudiar un sector que abarca múltiples áreas temáticas, como los negocios, la informática, la empresa, los medios creativos, nutrición e higiene deportiva, etc.

¿En qué pueden ayudar los videojuegos a la educación de los jóvenes?

Los videojuegos pueden desempeñar un papel muy positivo en la educación de los jóvenes si se utilizan de manera adecuada. Hay múltiples maneras en las que los videojuegos pueden ser beneficiosos.

· Promueven el aprendizaje interactivo en lugar del pasivo.

· Obligan a ser resolutivo, buscar soluciones y crear estrategias adecuadas para poder superar niveles y avanzar.

· Ayudan a desarrollar una buena coordinación entre la mano y el ojo.

· Se suelen adaptar al nivel de cada jugador.

· Promueven la cooperación cuando se juegan en equipo, como en el caso de los Esports.

· Enseñan a manejar la frustración y a entender el error como una forma de aprendizaje. Cuando se equivocan han de volver a intentarlo con una estrategia diferente.

· Desarrollan la paciencia, ya que a veces hay que repetir varias veces la misma pantalla para poder avanzar.

· Son motivadores.

· Son inspiradores.

· Generan pasión por la tecnología y la innovación.

· Promueve la interacción social gracias a los juegos multijugador.

· Traen el futuro al presente.

Hay toda una serie de habilidades transferibles aprendidas que se pueden utilizar no sólo en los deportes electrónicos, la industria de los juegos o las industrias del entretenimiento.

Todas las organizaciones necesitan personas que sean eficaces en la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la resiliencia y que se sientan seguras en las asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), que los alumnos de Esports adquieren con creces. Estas habilidades transferibles que desarrollamos junto a los contenidos técnicos las clasificamos en: cognitivas, intrapersonales e interpersonales.

La creencia de que los videojuegos son perjudiciales para la salud de los jóvenes también se está desvaneciendo. Hay pruebas de que los juegos mejoran el comportamiento, la asistencia a clase y los niveles de concentración de los alumnos, y pueden mejorar los tiempos de reacción, potenciar la lectura, la comunicación y las habilidades de trabajo en equipo. Por no hablar de que son una actividad recreativa divertida que permite a la gente desconectar y divertirse.

En nuestro Erdkinder tenemos actividades complementarias al currículum de Pearson, adaptadas a las necesidades de cada alumno, y que incluyen cuidado del jardín, del huerto, reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, de fontanería y textiles, cocina, meditación, calistenia, senderismo, etc.

La educación cultural es muy importante también, y se instruye mediante charlas de expertos, cinefórum, visitas a museos y recitales de poesía y literarios, taller de escritura y artes tanto clásicas como urbanas (pintura, escultura, tattoo, graffiti, diseño digital, etc.)

Los salarios en esta industria pueden ir desde los 20.000 y los 300.000 euros anuales para jugadores de equipo, entrenadores, hasta varios millones para las estrellas. Como gestor de eventos o creador de contenidos, los sueldos pueden variar, aparte de los patrocinios, en torno a 100.000 euros anuales.

Con un Pearson Edexcel BTEC Level 3 diploma en Esports las posibles carreras profesionales son:

Jugador profesional de Esports: para competir en torneos y eventos de Esports y ganar dinero y reconocimiento.

Entrenador de Esports: Un entrenador de Esports trabaja con jugadores individuales o equipos para mejorar su rendimiento y ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

Administrador de torneos y eventos: Un administrador de torneos y eventos de Esports será responsable de planificar, organizar y ejecutar eventos como torneos y competiciones.

Comentarista de Esports: Un comentarista de Esports es alguien que proporciona comentarios y análisis en tiempo real sobre los juegos y eventos de Esports para el público (broadcaster)

Creador de contenido de Esports: Los creadores de contenido de Esports producen videos, transmisiones en vivo, publicaciones en redes sociales y otros tipos de contenido para mantener a los seguidores informados y entretenidos.

Marketing y promoción de Esports: Como especialista en marketing y promoción de Esports, se trabaja para promover equipos, jugadores y eventos de Esports a través de estrategias de publicidad y marketing.

Diseñador de juegos de Esports: Como diseñador de juegos de Esports, hay toda una industria millonaria de desarrollo de juegos de Esports y de las herramientas necesarias para competir en ellos.

Es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y hay muchas otras carreras relacionadas con los Esports que se pueden considerar.

Además, el diploma en ESports también ayuda a adquirir habilidades que se pueden aplicar a otras áreas de la industria de los videojuegos o incluso a campos totalmente distintos.

"Los juegos mejoran el comportamiento, la asistencia a clase y la concentración de los alumnos, entre otras cosas"

Ahora también quiere franquiciar su modelo ¿A qué se debe esta decisión?

Constantemente recibimos solicitudes de ayuda e información para abrir centros y comunidades educativas con un modelo similar al nuestro, así que lo más lógico es poderles ayudar, pero no solo a que tengan un colegio o un Erdkinder parecido, sino que pueden tener exactamente el mismo, con nuestra ayuda, reputación y modelo ya probado.

Creemos que la mejor educación debe estar al alcance de todos, y la mejor forma de lograrlo es franquiciando y replicando nuestro sistema una y otra vez.

Ya colaboramos con algunos proyectos educativos que solo alcanzan a la primaria, ofreciéndoles dar los estudios secundarios y bachillerato a sus alumnos a distancia, por lo que estos proyectos pueden abrirse en cualquier lugar del mundo y tener su propio carácter, incorporando nuestro modelo pedagógico de forma adicional para obtener las titulaciones oficiales.

Por otra parte está el modelo tradicional de franquicia, sobre todo en educación infantil, en el que no hay online: podemos replicar el modelo de la Casa de Niños Montessori hasta los 6 años, y extenderlo con la metodología adaptada al siglo XXI para primaria, secundaria y bachillerato.

Es la primera española en formar parte del programa de eResidency ¿Cómo lo conoció?

No estoy segura de ser la primera, lo que sí sé es que debo ser la más convencida. Cuando inicié el programa de educación digital híbrida del colegio, me di cuenta de que la mentalidad de los españoles en general, pero especialmente de las autoridades educativas, es presencialista. En España nada está pensado para lo digital, excepto Hacienda, todo está en el Pleistoceno digital.

Yo ya había leido sobre lo puntera que era Estonia en administración electrónica, incluso dentro de los países nórdicos es la Corea europea. Tienen el voto electrónico desde 2005, tienen drones terrestres para delivery, tienen transporte público gratuito y el programa e-Residency. Aparte de ser un país precioso y tener una mezcla encantadora entre la tradición y la modernidad, la naturaleza y la cultura, su mentalidad es totalmente digital y esto me enamoró.

¿Por qué se decidió por esta opción y de qué forma ha mejorado su negocio?

Bien, comparando con la carrera de obstáculos que puede suponer abrir una actividad en España como autónoma, una e-company es un paseo. Yo tardé unos días y luego todo es muy fácil.

En España no puedes utilizar una de las cuentas de los bancos digitales como Wise, N26, Revolut, etc. porque el Estado te obliga a tener un IBAN español para domiciliar los pagos. Operar una compañía internacional con bancos españoles es a día de hoy, aún, caro e ineficiente. Una e-company puede funcionar con cualquier banco que elija.

En el que uso yo, todos los movimientos bancarios se sincronizan de forma automática, se asocian a los justificantes de gasto y el resultado se vuelca bien anual o buen mensualmente con el sistema de e-Tax, que carga automáticamente el 20% de impuestos sobre los beneficios, no sobre los ingresos. Es cierto que si no dominas el estonio debes tener una empresa que te presente los impuestos, pero estas suelen ser startups estonias, totalmente digitales, que incluyen orientación fiscal y laboral y pueden costar entre unos 300 y 900 euros anuales (que es lo que estaba pagando yo en España mensualmente).

El tema laboral, al tener colaboradores por todo el mundo, se simplifica muchísimo. En España contratar a alguien de forma "legal" es poco ágil, farragoso y en muchas ocasiones está tan regulado que no te permite contratar libremente. Una e-company puede contratar de forma convencional pero también como freelance-contractor, con un tipo especial de contrato totalmente legal que contempla unos mínimos para ambas partes, pero con una flexibilidad casi total.

¿Cree en la posibilidad de aplicar un programa semejante en España?

A día de hoy lo veo imposible en España. Estonia es un país báltico con la misma población total que Murcia, con una mentalidad digital construida desde su independencia de la Unión Soviética en los años noventa, cuando todo se diseñó desde cero. En España tenemos una administración funcionarial monstruosa y envejecida, con una corrupción sistémica que impide un cambio desde el interior. Hay demasiada gente beneficiándose de lo mal que funciona. A no ser que se derribaran todas las estructuras (y empezamos a contar, ayuntamientos, mancomunidades, partidos, sindicatos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios, juzgados, notarios, fiscalías, registros mercantiles, civiles y de la propiedad, hospitales y colegios, cuerpos de seguridad del estado, cámaras de comercio, el sefcarm, el sepe, hacienda, agencias autonómicas de recaudación, direcciones generales, etc.), y se reconstruyeran desde cero, mi opinión es que es imposible.

Para un estonio es totalmente impresionante el hecho de que la policía te pida un justificante del padrón de habitantes de dónde resides. Se supone que ellos deben tener esa información. Todo es transparente y está conectado. Todas las cuentas son públicas.

¿Qué problemas tiene el ecosistema emprendedor español?

Bueno, en España igual que algunos llaman a las madalenas muffins, a los autónomos les llaman emprendedores. Realmente hay mucha precariedad y falta de apoyos, por mucho que las instituciones intenten promocionar lo contrario.

La realidad es que emprender en España está penalizado. Al gravar con impuestos ya antes de comenzar y someter a una fiscalización extrema y recaudatoria a los emprendedores se produce una situación casi de ruleta rusa. Un negocio propio te puede arruinar la vida, llevarse por delante tus ahorros, tu casa y todos tus bienes presentes y futuros. No se está confiando en la gente para que ponga en marcha proyectos libres, las regulaciones y controles son exagerados y desde mi punto de vista, la principal finalidad es recaudar son tener en cuenta ni las necesidades ni las tendencias.

Lo que se promueve es tener un trabajo por cuenta ajena como mucho, o sacar una oposición para tener una plaza para toda la vida. Entonces, estas personas que son funcionarios gestionan y pretenden mentorizar a los emprendedores. Es ridículo, nunca han tenido una empresa ni la van a tener. Nunca se la han jugado.

Yo como autónoma o emprendedora solo me he sentido valorada, apreciada y arropada cuando he obtenido la e-residency. Nunca he sentido esto en España.

En términos de digitalización hay mucho talento español, pero me temo que la mayoría de los que intentamos hacer cosas algo más avanzadas acabamos yéndonos a otros ecosistemas en los que nos arropen más.

"En España nada está pensado para lo digital, excepto Hacienda, todo está en el Pleistoceno digital"

¿Cómo encontraste el programa de e-residencia y cómo te diste cuenta de que encajaba con tu proyecto?

Yo ya sabía por la "teoría de las banderas" y por curiosidad natural que Estonia era la Corea de Europa (la más avanzada tecnológicamente), y que después de la guerra fría empezó a reconstruirse como nación digital. Un precioso país báltico (con la misma población que Murcia) con los servicios electrónicos más avanzados del planeta. Hay un plazo de 5 días para que cualquier consulta al gobierno o a cualquier organismo oficial reciba respuesta. Es un paraíso administrativo.

Y bueno, como emprendedora ya conocía las mieles de la administración española desde bien joven. Cuando fundé el colegio (2014) me resigné a que gran parte de mi día, en lugar de a la educación, se destinase a resolver cuestiones con toda clase de funcionarios de veinte administraciones diferentes, que acaparaban mi atención continuamente. Un papeleo abrumador. La gincana burocrática.

A raíz del confinamiento forzoso por el Covid-19, y cuando todos nuestros alumnos se marcharon a casa, pusimos en marcha el programa virtual siguiendo los mismos principios pedagógicos que tenemos en el colegio de ladrillo. Experimentamos un crecimiento rápido con familias nómadas, que por razones de trabajo, o como estilo de vida, viajaban por todo el mundo, y cuyos hijos no se podían vincular con ningún colegio. Les dábamos la capacidad de moverse libremente sin renunciar a tener un grupo social estable de compañeros y profesores, un seguimiento continuo y al mismo tiempo, la posibilidad de obtener estudios oficiales del sistema británico. Como la e-residency, nuestras familias tienen libertad de movimiento.

Después de esta independencia geográfica, llegaron los que necesitaban una independencia cronológica. Alumnos con altas capacidades, con necesidades especiales, incluso de orden sensorial, que el sistema convencional no puede atender. Niños aburridos, desmotivados, que deben pasar por etapas estandarizadoras cuando podrían volar y alcanzar objetivos mucho más ambiciosos. O al revés, que necesitan otros ritmos más lentos. Algunos niños artistas, actores, músicos o deportistas, que entrenan muchas horas al día, viajan y tienen otros horarios. Con nuestros métodos avanzados optimizamos el aprendizaje, permitiendo destinar el resto del tiempo a proyectos motivadores que siguen los intereses de los estudiantes y realmente les preparan para la vida. De alguna forma es parecido a lo que ofrece la e-residency: minimizando el tiempo dedicado a lo normativo, podemos innovar, explorar y crecer.

Y por último, también nos llegaron los que no querían que a sus hijos se les inculcasen ciertas ideas o fueran adiestrados en una ideología o mentalidad determinada, digamos que son familias que buscan la independencia intelectual. Desde el ámbito religioso hasta el lingüístico y por supuesto el político, los Estados moldean un currículum oculto en el que forman a sus ciudadanos desde la más tierna edad. Cada vez más familias desean educar a sus hijos en sus propios valores, sin tener que renunciar al conocimiento y a una titulación oficial. También en esto nos parecemos Montessori British y la e-Residency, podemos servir a ciudadanos de todo el mundo sin discriminación de ningún tipo.

Bueno, ya en el curso 2020-2021, una vez que tenía separadas la parte "murciana" del colegio (que volvió a abrir sus puertas tímidamente después del período de pandemia) de la parte digital, y teniendo familias y profesores repartidos y moviéndose por todo el mundo, rápidamente comprendí que ni la legislación ni la mentalidad española encajaban con esta nueva forma de relacionarnos con personas de todo el mundo de forma digital.

A algunos funcionarios españoles les resulta muy difícil comprender que un alumno pueda estudiar en una ciudad en la que no está "empadronado". La legislación laboral no contempla muchos aspectos de los contratos libres. Confunden la educación obligatoria a distancia (de la que presuntamente el Estado tiene el monopolio con el Cidead) con las clases síncronas, con el homeschooling, con el abandono escolar… No conciben que se puede socializar a la vez que te mueves por el mundo. Nuestro programa tiene un índice de éxito del 100% con una metodología totalmente flexible y que permite a los estudiantes disfrutar aprendiendo, comunicarse todos los días con sus compañeros y profesores en un entorno seguro y cómodo, con herramientas de última generación.

Las autoridades educativas responsables del índice de fracaso escolar más alto en los rankings que quieras mirar, con un tercio de los adultos del país que no ha acabado la ESO, se permiten administrar y regular la iniciativa privada. No entienden que pueda existir un sistema educativo diferente al convencional, a veces ni saben distinguir un colegio público de uno privado, no te hablo ya del sistema británico, de la evaluación para el aprendizaje o de un currículum diferente. Un funcionario me llegó a preguntar si impartíamos la EGB!

Por suerte, los servicios digitales con mentalidad global podemos acceder a la e-Residency y funcionar como e-company. Es una república digital que acoge de forma transparente, sencilla y eficiente las iniciativas emprendedoras, nos da un ecosistema idóneo para probar cosas de forma ágil, no nos hace perder el tiempo.

Lo que más me gusta de la e-Residency es que funciona como una startup, está a años luz del burocratismo y mentalidad rancia de la administración española. Detectan nuestras necesidades, se interesan por cómo ayudarnos, nos reconocen como un factor importante en el desarrollo económico, social y cultural. A mi la administración española me ha hecho sentirme insegura, absurda, delincuente, victima, perseguida, impotente y abandonada. He sufrido episodios kafkianos y de verdadero abuso de autoridad. No te quejas por no entrar en una rueda interminable de papeleo y gastos. Decir que desincentivan la actividad es poco.

Con la e-Residency tengo justo la sensación contraria. El equipo es genial, gente joven que entra y sale de startups privadas, aporta su energía a empresas públicas, es todo muy dinámico y encantador. De verdad te contagia positividad, es todo facilísimo y transparente. A nivel fiscal comienzas a pagar cuando tienes beneficios, no por ejercer la actividad. Todo automatizado con los bancos digitales, en cualquier divisa, con sencillez.

Yo obtuve mi e-Residency a principios de 2021 y digitalicé los programas virtuales en mayo de 2021. En los últimos dos años solo puedo decir que mi experiencia es buenísima, tanto que me gustaría que más gente la descubriera. Especialmente en los últimos años veo que facilita una de las salidas que las mujeres, madres solteras o separadas que se tienen que hacer cargo de los hijos, y que tienen difícil compaginar un trabajo convencional con la crianza, se pueden beneficiar mucho con la e-Residency.

Con un mínimo de formación, mujeres profesionales pueden iniciar una actividad digital desde casa (profesoras, asistentes virtuales, traductoras, diseñadoras, programadoras, comerciales… ), recibir salarios más que decentes y una conciliación realista. Es totalmente legal y recomendable establecerse como e-company en Estonia si se desarrolla alguna de estas actividades.

No quiere decir que no vayas a pagar impuestos en España (donde eres residente fiscal y donde debes declarar tus ingresos como persona física), sino que la empresa está establecida en esa república digital europea que cumple toda la legalidad, y que se rige por aquellas normas. La empresa paga sus impuestos en Estonia ya que no tiene una actividad física real en España (si mañana te vas a cualquier otro país, podrías seguir realizándolo desde allí). Es del todo compatible y lo recomiendo a todos los que trabajen de forma digital. Solo el papeleo que se ahorra es incalculable.

¿Qué oportunidades has podido aprovechar a través de este programa a las que no habrías podido acceder en España?

Bueno, el ecosistema que están generando es increíble. Los emprendedores más innovadores y con mentalidad más digital y global, encajan a la perfección. Modelos que hace años necesitaban una estructura de personal y recursos elefantiásica, ahora pueden ser llevados por una sola persona o un pequeño grupo, y solamente que yo conozca la e-residency entiende este concepto.

Estoy conociendo a gente muy interesante, que busca soluciones a problemas de todo tipo, impulsa la investigación, innovadores. Cuando nos reunimos en las quedadas de e-residents estoy como pez en el agua, hay un ambiente fantástico, se tratan temas interesantísimos, desde una perspectiva de interés real.

Además con la e-Residency he podido establecer el marco operativo y jurídico para ofrecer educación digital, que en España no está contemplado en el período de educación obligatoria. Solamente los españoles que están domiciliados fuera de España o que viajan constantemente pueden acceder a esta educación excelente, lo que deja fuera al resto del alumnado español; pero el resto del mundo no tiene ningún problema. Espero que no tardemos en darnos cuenta del error que supone esta interpretación de la ley (que es discriminatoria para los estudiantes españoles). Las leyes educativas van más de un siglo rezagadas en España.

Luego, está la gestión del personal. Por ejemplo en España no es posible contratar personal como freelance aunque sean nómadas digitales, ya que te enfrentas al peligro de que sean considerados falsos autónomos (con las correspondientes sanciones además). Creo que en España la normativa laboral promueve los enfrentamientos entre el empresario y los trabajadores, es muy conflictiva y basada en estructuras de la era industrial. En el mundo de la educación libre he contemplado (y experimentado), atónita, situaciones muy rocambolescas de abuso por parte de los trabajadores a los fundadores de los proyectos. Un trabajador, sin más motivo, puede cargarse una empresa si se lo propone, con la ley en la mano, lo cual me parece un indicador de lo que le interesa a la administración que prospere la iniciativa privada.

Una e-company puede contratar de forma más libre, según los términos que ambas partes definan, como adultos inteligentes que son. Son contratos de obra y servicio que se facturan y su tratamiento a todos los niveles es mucho más sencillo. Si un profesor mío es nómada y se está moviendo por el mundo, no tiene sentido que nos regulemos por un convenio que no contempla esta situación, es muy problemático, porque marca aspectos como horarios, calendarios, vacaciones, etc. que son imposibles de cumplir por ninguna de las partes.

Por supuesto el programa me ha permitido acceder a familias de todo el mundo, a familias viajeras, a nómadas digitales, y elevar realmente a nivel internacional el proyecto educativo.

¿Qué es lo que más te gusta del programa? ¿Hay algo que mejorarías o qué no funciona muy bien?

Lo que más me gusta del programa es la sensación de libertad, tranquilidad y reconocimiento. Como sucede en las aulas, es más importante lo que no pasa que lo que pasa. Que no tengamos que perder el tiempo con requerimientos absurdos y nos dejen trabajar.

El único punto que mejoraría es que las cuentas anuales hay que presentarlas en estonio, lo que impide que las puedas presentar tú mismo, y aunque en realidad está bien porque te obliga a pasar por un profesional que te puede asesorar, esta función la podría realizar el propio gobierno. Pero es que funciona todo fantásticamente.