La amenaza de un vecino al que le han robado la bolsa de la compra: "Tengo habilidades que pueden ser una pesadilla para gente cono usted"

Los conflictos en las comunidades de vecinos a veces son duros, ya que el desgaste de la convivencia hace estragos. Pero, en ocasiones, adquieren una dimensión mayor debido al carácter volcánico de alguno de los inquilinos de la vivienda de esas comunidades.

Es lo que ha pasado en una comunidad de Salamanca: tal y como ha publicado el perfil @LiosdeVecinos, un inquilino ha colgado un cartel en la comunidad en el que ha informado de que un vecino le ha robado la bolsa de la compra, advirtiéndole de que si no se la devuelve tomará represalias.

"No sé quién es usted, ni sé lo que quiere, si espera cobrar un rescate le aviso que no tengo dinero", comienza el mensaje, que va subiendo de agresividad: "Lo qué sí tengo es una serie de habilidades concretas, habilidades que he adquirido en mi vida profesional, habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted".

De esta forma tan peculiar el vecino avisa de que si la bolsa no aparece en un plazo de 24 horas buscará, encontrará y denunciará a su ladrón íntimo. Y acompaña la amenaza velada con una referencia cinematográfica: una fotografía de Liam Neeson en una de las películas de la saga 'Venganza'.

Mientras tanto en Salamanca… pic.twitter.com/WDdYkr1XJS — Líos de Vecinos ? (@LiosdeVecinos) October 4, 2023