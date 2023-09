Cuándo es la Fiesta del Cine de octubre de 2023: fechas, precios y cartelera en Renoir, Cinesa, Yelmo, Kinépolis...

La Fiesta del Cine vuelve a la gran pantalla durante el inicio del mes de octubre, con entradas a 3,50 euros, un descuento que se podrá aplicar en todas las películas y en una larga lista de cines adheridos, que se encuentran en numerosas provincias españolas.

En las últimas ediciones, los que querían conseguir las entradas reducidas de precio debían conseguir las acreditaciones en la web de la Fiesta del Cine, pero en esta ocasión no hace falta: "A partir de esta edición ya no es necesario solicitar la acreditación en la web, por lo que no hay que hacer nada en especial para participar, simplemente ir al cine y disfrutar de las películas que quieras", indican en la mencionada web.

Fechas y entradas de la Fiesta del Cine

Todos los que quieran acudir a ver una película al cine por un precio de 3,50 euros la entrada deberán hacerlo entre el lunes 2 de octubre al jueves 5 de octubre de 2023, que son los cuatro días en los que estará la promoción por la Fiesta del Cine.

"El funcionamiento es igual que un día normal, por lo que puedes comprar las entradas que desees en taquilla", se indica en la información del evento. Además, hay que saber que también se pueden conseguir las entradas en las webs de compra y en los cajeros de venta situados en los halls de los cines.

"La compra de entradas para la Fiesta del Cine a través de Internet, está sujeta a las condiciones de venta de cada plataforma de venta de entradas, pudiendo llevar suplemento", se indica.

Cines adheridos a la promoción

La Fiesta del Cine solamente podrá disfrutarse en los cines que se hayan adherido al evento. En este enlace puedes consultar la lista completa de cines, que es muy extensa y con presencia en la mayor parte de España, como en los siguientes:

51 cines Yelmo

35 salas de Cinesa

10 cines Kinépolis

3 cines de Renoir

De hecho, en la Comunidad de Madrid se pueden encontrar un total de 81 salas de cine que tendrán la promoción de la Fiesta del Cine del 2 al 5 de octubre, al igual que en otras 51 salas de Barcelona, en 20 de Málaga, 22 de Sevilla, 27 de Bilbao o 13 de Murcia, entre otras.

Películas recomendadas en la Fiesta del Cine

Durante el evento, se podrán comprar a 3,50 euros cada entrada a todas las películas de la cartelera del cine que se elija, aunque habrá que tener en cuenta que las salas 3D, por ejemplo, pueden tener el suplemento por utilización de material necesario para ver este tipo de películas (gafas especiales) así como las condiciones particulares de cada cine para acceder a este tipo de proyecciones.

En la web de la Fiesta del Cine se recomiendan películas como las siguientes:

Barbie

After. Aquí acaba todo

CampeoneX

Carajita

El sol del futuro

El superviviente de Auschwitz

Falcon Lake

Gran turismo

Jeanne Du Barry

Karnawal

La ternura

La monja 2

La voz del Sol

Los mercen4rios

Megalodón 2: La fosa

Misión a Marte

Misterio en Venecia

Mostruo

Minja Turtles: Caos Mutante

Oppenheimer

The creator

The Ecualizer 3

Vacaciones de verano

Vida perra