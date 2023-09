Josep Santacreu: "Tenemos que conseguir que la gran empresa se sienta parte de la Cámara de Barcelona"

Licenciado en Medicina y Doctor en Organización de Empresas, Josep Santacreu ha estado durante 25 años al frente de la aseguradora DKV, hasta su jubilación en marzo de este año, pero pronto accederá a nuevas responsabilidades como presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Más allá del ámbito empresarial, muestra orgulloso que también se está convirtiendo en el ámbito deportivo en "el padre de Sofía", la mayor de sus tres hijas, que con 17 años se ha convertido en prodigio del atletismo español, este mismo verano como campeona de Europa de 10.000 metros marcha sub-20, con récord nacional incluido. Para su nuevo cargo, ironiza con que en Madrid le califican de independentista y en Cataluña de unionista, y defiende que su prioridad es crear un entorno favorable para el desarrollo de las empresas catalanas.

Ha ganado las elecciones con 26 de las 52 vocalías del pleno sometidas a votación, a las que añade los cinco asientos de candidatos que se presentaron a los comicios como independientes de cualquier lista. La candidatura perdedora, Eines de País, con 21 asientos, esgrime que no tiene mayoría absoluta y que hay que negociar… ¿Cuál es su visión del resultado?

Hemos ganado clarísimamente y tenemos la mayoría absoluta más que garantizada. El día de la constitución del pleno se verá de manera evidente. Hubo seis candidaturas independientes, de las que cinco han obtenido representación, en cuyos epígrafes no presentamos a nadie o retiramos a nuestros candidatos, porque consideramos que cumplían los requisitos con ventaja, y a nuestros votantes les pedimos el voto para ellos. Eines no sé qué va a a pedir, pero presentó candidatos alternativos en esos epígrafes y peleó por esas candidaturas, por ejemplo arrebatando la vocalía a Bonpreu. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

¿Prevé contactar con la otra candidatura, que también tiene una parte de representación?

Seguro que hablaremos. Todavía no lo hemos hecho, pero hablaremos con todos los miembros del pleno que han logrado representación en sus epígrafes, aunque no tenemos ninguna duda de que no hay otra opción para el liderazgo de la cámara que el candidato que proponga Va d'Empresa, que soy yo.

¿Cuáles son sus prioridades?

Tener una cámara mucho más abierta, más integradora, donde todos los sectores empresariales se sientan bien representados y que esté muy bien gestionada y desarrolle los servicios y funciones que esperan y necesitan los casi medio millón de votantes de la Cámara de Barcelona, la más grande de España, para conseguir sus objetivos. Trabajaremos con humildad y sentido común para conseguir cuanto antes en estos cuatro años nuestra ambición, que es crear la mejor cámara de comercio del mundo. Nuestro compromiso es transformar la cámara en una organización que genere orgullo a todos los empresarios por lo que somos y por lo que hace la cámara en servicios, representatividad e influencia.

¿Qué es lo que debe hacer y no debe hacer la Cámara?

Primero implicar al máximo a los 170 profesionales que trabajan en la Cámara, darles el máximo protagonismo, que aporten ideas, propuestas y planes, e implicar al conjunto de miembros del pleno. Entre todos hemos de desarrollar el plan que nos ha de marcar los caminos a seguir los próximos cuatro años. Queremos repensar el futuro de la Cámara, y cuando tengamos los planes de acción los compartiremos. Podemos hacer cosas infinitas relacionadas con el ámbito empresarial, y hay mucho que hacer. Lo que no tiene que hacer la Cámara es perder el tiempo en cosas que no le son propias. No tenemos que intentar ser un segundo Parlamento. Como cámara de comercio, la mejor manera de contribuir al desarrollo del país es preocuparnos por que las empresas tengan el mejor entorno para desarrollarse. Eso será bueno para todos.

Ha dicho que quiere devolver prestigio e influencia a la entidad, y considera por ejemplo que debería haber tenido un papel central en el debate sobre el futuro del aeropuerto de Barcelona ¿En qué otros ámbitos quiere actuar?

Los que todos tenemos en mente: infraestructuras, financiación, influencia en las administraciones para tener un aparato administrativo más favorable para el buen desarrollo económico del país, por ejemplo en fiscalidad e iniciativas más concretas que debemos ir desgranando.

¿Cuál es su propuesta en fiscalidad?

Será la que decida el pleno, pero es evidente que las empresas catalanas están sufriendo desventajas en cuanto al equilibrio fiscal territorial en España, con tributos más altos que los del entorno con el que se compite. En algún momento, con mucha prudencia, también hay que abordar el caso de empresas que utilizan esquemas fiscales que perjudican el desarrollo económico local. Son compañías que compiten con la ventaja de no pagar tributos, cuando la mayor parte de empresas de aquí no tienen escapatoria.

¿Prevé cambios en las fuentes de financiación de la Cámara?

Cambios hay que hacer muchos porque la evolución de las cuentas en los últimos años es muy mala, con déficit los últimos tres ejercicios, sin impactar todavía la pérdida de ingresos que supondrá la reducción de los asientos del pleno para las empresas de mayor aportación. Esperamos conseguirlo por la vía de conseguir ingresos y no de reducir gastos. Haremos cambios pero los haremos bien. Sobre las denominadas sillas de plata, desconocemos si legalmente se puede cambiar, y vamos a analizar lo que se puede hacer, pero lo que está claro es que hemos de conseguir encontrar una fórmula donde las empresas de gran tamaño se sientan también parte de la Cámara de Comercio y estén dispuestas a contribuir en sus proyectos, porque históricamente lo han hecho y porque sientan que lo que hace la Cámara, también les beneficia.

¿Otros proyectos concretos?

Hemos de revisar la oferta de servicios y una mejor relación con la Cámara de España y otras cámaras y organizaciones para conseguir financiación para proyectos que tengan sentido para las empresas y autónomos de aquí.

Entre las cuestiones pendientes que afectan a la Cámara de Barcelona está la tramitación de la nueva ley catalana de cámaras de comercio. ¿Cree que debe cambiar en algo antes de su aprobación en el Parlament?

Creo que no es un tema que urja para la semana próxima o el mes próximo, me tomaré el tiempo necesario para reflexionar sobre la actual propuesta y ver en qué puede ser mejorable. Nuestro equipo todavía no tiene una posición definida, necesitamos tiempo para hablar con todos los implicados y los presidentes del resto de cámaras catalanas, con los que ya hablé durante la campaña, pero no profundizamos.

También está pendiente la nueva sede en el 22@ ¿Cree que es necesaria?

Tenía una opinión cuando era miembro del pleno hace años. Me parecía un proyecto necesario e interesante, pero han cambiado muchas cosas, han pasado muchos años, con un Covid de por medio, se ha acelerado la digitalización de la sociedad, la ciudad ha cambiado… Nos hemos de dar un tiempo para revisar los planes y valorar y hablar con administraciones y empresas potencialmente usuarias si puede ser una herramienta para mejorar el rol y función de la Cámara. Si hacer un edificio nuevo nos va a poner en una situación peor para prestar servicio a las empresas, lo tendremos que replantear.

La otra candidatura ha reprochado que Pimec no fue neutral en las elecciones y apoyó a Va d'Empresa.

Pimec pidió a sus asociados que votasen a los miembros de Pimec, que estaban en ambas listas. Había más en la nuestra, pero también teníamos miembros de Foment, lo que es normal, porque son las patronales representativas.

¿Qué mensaje lanza a las empresas sobre qué les puede aportar la Cámara de Barcelona?

Les pediría que la cámara es de todos, y que cualquier buena idea y propuesta nos la hagan llegar, cuantas más mejor. Entre todos lo haremos de manera más brillante que no unos cuantos.

