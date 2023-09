"No es un simple individuo": Así ve a Elon Musk su propio biógrafo

Walter Isaacson, reconocido biógrafo, ha pasado dos años inmerso en la vida de Elon Musk para escribir su biografía. La obra, recién lanzada, ya ha generado titulares con revelaciones sobre las cicatrices psicológicas que Musk lleva debido al trato de su padre durante su infancia, su decisión de limitar el acceso ucraniano a la red de satélites Starlink y su movimiento de último minuto para despedir a los principales ejecutivos de Twitter, ahora renombrada como X.

Sin embargo en una entrevista con The New York Times Isaacson ha sido esta vez el que se ha puesto voz a sí mismo, dejando ver su visión tras compartir tanto tiempo con Musk.

Elon Musk, como un personaje de cómic

"Elon Musk no es un simple individuo", comentó Isaacson, "hay momentos en que se ve a sí mismo en términos épicos, y hay momentos en que dice: 'Debo ser más cuidadoso'". Isaacson describe a Musk como alguien que, por un lado, tiene un sentido épico de sí mismo, casi como un personaje de cómic, pero por otro, se da cuenta de las dificultades de tener tanto poder, como el control sobre dónde se puede usar Starlink.

Musk, conocido por su impulsividad y contradicciones, no parece comprender completamente la enormidad de su poder y responsabilidad, especialmente en relación con X, la empresa anteriormente conocida como Twitter. "Él es impulsivo y a veces contradictorio en cómo aborda los problemas de moderación", señaló Isaacson.

Isaacson también abordó el deseo de Musk de atención y reconocimiento. Relató una anécdota de los primeros días de la carrera de Musk, cuando fue expulsado del rol de CEO de PayPal y lo único que pidió fue permanecer como la cara de la empresa. "Él tiene este complejo de héroe épico del que bromea y es consciente", dijo Isaacson, "no creo que me hubiera dejado estar a su lado durante dos años si no anhelara tener la historia de su vida —con todos sus defectos— ahí fuera".

Su relación con el dinero

El biógrafo también reveló que Musk, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, ha afirmado no preocuparse realmente por el dinero. "Sé que suena raro, pero él me lo dijo, y realmente lo creo", afirmó Isaacson. Musk desea utilizar su fortuna para llevar a los humanos a Marte y ha vendido todas sus casas y reinvertido sus ganancias en sus proyectos.

Isaacson comparó a Musk con otras figuras sobre las que ha escrito, como Steve Jobs y la ganadora del Nobel Jennifer Doudna, señalando que Musk ha tenido un impacto duradero al mover a la sociedad hacia la era de los vehículos eléctricos y el espacio. "Creo que en 10, 20 años, será visto como alguien que fue tanto consecuente como controvertido", concluyó Isaacson.

Musk, con su comportamiento disruptivo y su amor por el combate, ya sea jugando videojuegos o en batallas en Twitter, sigue siendo un enigma. A pesar de sus múltiples matices y contradicciones, su visión y determinación lo han posicionado como una figura central en la transformación de nuestra era, llevándonos a cuestionar y redefinir los límites de la tecnología, la innovación y el poder individual.

La biografía de Walter Isaacson sobre Elon Musk parece ofrecer una visión sin precedentes de un hombre de múltiples facetas, impulsivo y visionario, que ha redefinido los límites de la innovación y ha planteado preguntas fundamentales sobre la responsabilidad y el poder en la era moderna.