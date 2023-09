Fumata blanca en la Selección: 21 jugadoras se quedan a cambio de medidas inmediatas en la RFEF

Un total de 21 de las 23 jugadoras convocadas por Montsé Tomé se quedarán finalmente en la convocatoria de la selección femenina de fútbol y participarán en los dos partidos de Nations League ante Suecia y Suiza. Tan solo dos de ellas, Mapi León y Patri Guijarro, se han marchado de dicha convocatoria sin que ello les conlleve represalias.

Así, parece más cercano un entendimiento entre las jugadoras y la Federación Española de Fútbol (RFEF) después de una reunión de más de seis horas en la localidad valenciana de Oliva, con la mediación del Consejo Superior Deportes y su presidente Víctor Francos. Ha sido el propio Francos el que esta madrugada ha anunciado el acuerdo para que la gran mayoría de las futbolistas convocadas por Montse Tomé permaneciese en la Selección a pesar de haber expuesto hace tan solo unos días su renuncia al combinado nacional hasta que no se diesen cambios sustanciales en la estructura del fútbol femenino español.

Y eso ha sido, precisamente, lo que se les ha prometido a las jugadoras, "una serie de acuerdos redactados y firmados por la RFEF y el CSD que irán en conjunto" y que podrían conllevar medidas de carácter "inmediato", entre las que no se descartan el cese de alguno de los directivos de la RFEF y de su organigrama de fútbol femenino. Eso sí, se descarta la salida de Montse Tomé, que salvo sorpresa continuará como seleccionadora.

En paralelo, se ha anunciado la creación de una Comisión Mixta en la que el CSD, la RFEF y las jugadoras realizarán un seguimiento a las medidas que se tomen. Unas decisiones que, en lo que afecta al CSD y en palabras de Francos, afectan a "políticas de género, de avanzar en la igualdad de salarios o la calidad de las infraestructuras".

De esta forma, la dirigencia del fútbol español parece aceptar las exigencias de las campeonas del mundo, que desde 2022 con el 'motín de las 15' y tras el escándalo del beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso habían pedido una limpieza en la RFEF para cambiar de arriba abajo los cimientos del fútbol femenino para dotarle de una estructura profesionalizada, fomentar la igualdad salarial y dotar de un ambiente de seguridad a las deportistas.

En cuanto a las dos jugadoras (Mapi León y Patri Guijarro) que ya han abandonado la convocatoria y no viajarán a Suecia, Víctor Francos ha explicado que ha sido "por razones de falta de ánimo y malestar personal". De acuerdo con las palabras del propio Francos, "el CSD, la RFEF y la seleccionadora han acordado que la fórmula a usar no conlleve sanciones, no queremos entrar en una deriva de sanciones".