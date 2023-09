Cambio en la ley animal que afecta al seguro obligatorio para perros

La nueva Ley de Bienestar Animal entra en vigor el próximo 29 de septiembre de 2023, una nueva norma que afecta a los dueños de los animales de compañía, con medidas que tienen que ver con el seguro obligatorio para perros o con los límites a la hora de dejar solas a las mascotas en el hogar.

Ante las dudas que ha causado entre los dueños de los perros algunas de las nuevas medidas, como la relacionada con el curso obligatorio a realizar por los dueños o el seguro de responsabilidad civil que hay que contratar, el director de la Dirección General de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha emitido un comunicado donde aclara los plazos de la entrada en vigor de estas medidas.

Por un lado, indica que la obligatoriedad de contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por parte de las personas físicas o jurídicas tenedoras de perros, establecida en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, entraría en vigor el 29 de septiembre de 2023, de acuerdo con su disposición final novena, pero hay un matiz.

La norma no resulta efectivamente aplicable

"Si bien, en puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dicho precepto, de conformidad con lo dispuesto en el mismo", lo que quiere decir que, hasta que no se regule la norma al completo, no será de aplicación esta nueva norma, que también tendrá que acogerse a las normativas autonómicas y locales que ya establecen, en algunos casos, la obligatoriedad de disponer seguro de responsabilidad civil.

Además, en cuanto a los perros potencialmente peligrosos, existe una normativa específica en el Real Decreto 28/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, que obliga a que la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil sea de, al menos, 120.000 euros.