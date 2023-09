Así son los cuerpos humanoides de hace 1.000 años y con tres dedos que han reabierto el debate sobre extraterrestres en México

Este martes, el Congreso mexicano ha asistido a una inusual sesión cuyo eco ha resonado en todo el planeta. El asunto tratado no es baladí, ya que se ha abordado la posible existencia de vida extraterrestre.

¿Qué ha llevado al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha debatir sobre esta cuestión? Un grupo de expertos, liderados por el ufólogo y periodista Jaime Maussan, se presentaron en la sede con pruebas que, según estos, acreditan la existencia de vida extraterrestre. En concreto, mostraron dos cuerpos disecados de aspecto humnoide y de tamaño reducido (menos de un metro de estatura). Tanto las manos como los pies únicamente poseen tres dedos, carecen de dientes y su cabeza es notablemente más grande en relación al resto del cuerpo.

Durante su intervención, Maussan enfatizó que los seres presuntamente extraterrestres no se tratan de cuerpos recuperados en naves que cayeron sobre la Tierra, sino que estaban sepultados. "No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios", expresó.

?? | Dos presuntos cadáveres momificados de extraterrestres han sido revelados a políticos mexicanos y los videos se han publicado.



Según el periodista e investigador OVNI Jaime Maussan, quien declaró bajo juramento que los especímenes tienen ADN "desconocido", fueron… pic.twitter.com/akOND9owLf — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 13, 2023

Con esta prueba, Maussan instó a los líderes políticos a su aceptación, con el fin de generar condiciones de seguridad en el espacio aéreo mexicano, abundar las investigaciones alrededor del tema y transparentar los resultados.

La universidad discrepa sobre su origen

Del mismo modo, el equipo de expertos indicó que los cuerpos mostrados poseen más de 1.000 años, según acreditaron a través de una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que posibilitó su preservación.

Sin embargo, la propia universidad ha emitido un comunicado en el que se ha distanciado de la versión de los ufólogos. Si bien es cierto que sus pruebas acreditaron la antigüedad de los cuerpos, no comparten la explicación sobre su origen. Según su propio comunicado, los trabajos de datación por carbono 14 en laboratorio "únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras".