Polémica con el inicio de curso en Extremadura: el comedor dejará de ser gratis para todos

El nuevo curso escolar comienza hoy, lunes 11 de septiembre, en Extremadura; 169.000 escolares han dicho adiós a las vacaciones de verano para volver a sus aulas. Los primeros en volver han sido los alumnos de 1º y 2º ciclo de infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, 2º cursos de FP (Grado Medio y Superior), 1º y 2º curso de Grado Básico de FP y estudios universitarios de grado

Mañana será el turno de 1º y 2º Bachillerato, el miércoles el de los alumnos de las enseñanzas artísticas, el jueves regresan los de primer curso de los ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesionales.

Ya el 20 de septiembre retoman las clases los alumnos de los másteres universitarios de la Universidad de Extremadura, que contará con 14.593 estudiantes, mientras que los últimos en volver a las aulas serán, el 2 de octubre, los alumnos de Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza, y las escuelas oficiales de idiomas.

En total, 183.679 estudiantes iniciarán el curso escolar, que se distribuyen por etapas en 88.538 en Educación Infantil y Primaria; 58.491 en Secundaria y Bachillerato; 21.408 en Formación Profesional y 649 en Educación Especial, además de los 14.593 estudiantes universitarios.

Comedores escolares

Este año se presentaba con la gratuidad de los comedores escolares que se aprobó a mediados del curso pasado, desde inicio de este año ninguna familia tuvo que abonar las tasas; pero ha sido este año cuando por primera vez se comenzaba con el anuncio de la gratuidad universal. Algo que ha hecho que las solicitudes hayan superado las plazas ofertadas, en concreto más de 2.126 alumnos, una sobredemanda para la que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha buscado otras fórmulas de solución. Así hoy ha avanzado que estas plazas que están fuera de las plazas ofertadas tendrán que abonar las tasas correspondientes, puesto que en estos momentos se tendrán que baremas las condiciones económicas de las familias que han solicitado plaza.

Un total de 2.126 familias pagarán el comedor escolar al precio negociado por la Consejería de Educación

"Nadie se va a quedar sin comedor porque es muy importante la conciliación de la vida laboral y familiar pero, tal y como estaban establecidos en los presupuestos de la consejería, gratis no puede ser para todos", ha señalado la consejera.

Los medios de comunicación le han preguntado si cree que algunas familias dejarán de llevar a sus hijos al comedor escolar al no ser gratuito, y ha contestado que "si no los llevan es porque no tienen necesidad ni económica ni de conciliación laboral", ya que los que se quedan pagando es porque tienen situación económica para poder pagar.

Polémica en el servicio del comedor escolar

El pasado 7 de septiembre se hicieron públicas las plazas asignadas a los alumnos y alumnas y cuál fue la sorpresa para muchas familias que vieron como tenían plaza adjudicada pero con coste a la empresa, es decir pagando el servicio, todas las familias esperaban la universalidad de este servicio.

Sobre este asunto se ha posicionado hoy la oposición en Extremadura, tanto el PSOE como Unidas por Extremadura.

La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, ha denunciado que "el inicio del curso en Extremadura ha desbordado al gobierno de coalición PP-VOX de María Guardiola; una prueba es que hay más de 2.100 escolares sin acceso a los comedores gratuitos y la respuesta de la Junta ha sido que el que quiera comedor, que se lo pague".

En rueda de prensa, la dirigente socialista ha criticado que "el PSOE dejó el curso escolar totalmente montado y organizado porque entendíamos que en un mes y medio no iba a dar tiempo; al final María Guardiola ha demostrado que de lo que sí le ha dado tiempo es de destruir todo lo hecho". En ese sentido, ha señalado que hay problemas en los comedores escolares o con 32 rutas de transporte escolar, ha habido retrasos en la adjudicación de vacantes o en el reparto de las becas de libros de texto.

"El inicio del curso ha desenmascarado las carencias del gobierno PP-VOX y ha demostrado que lo que no puede hacer un Ejecutivo responsables es tomar posesión y marcharse un mes de vacaciones, al final esa falta de trabajo la sufren los extremeños y se traduce en recorte en los servicios públicos", ha explicado Mateos.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha alertado del "absoluto caos" que están sufriendo muchas familias con la vuelta al cole debido a que la Consejería de Educación "no ha tenido previsión y han dejado sin comedor escolar a más de 2.000 estudiantes".

De Miguel ha lamentado, en rueda de prensa este lunes en Mérida, que "comienzan los recortes del PP", ya que "que para favorecer a una minoría privilegiada van a eliminar impuestos a costa de que ciertos servicios, que son irrenunciables, recaigan en las espaldas y los bolsillos de las familias trabajadoras".

En este sentido, De Miguel ha añadido que "los recortes comienzan con los comedores escolares y con las rutas de transporte escolar que ahora mismo no funcionan en el norte de Cáceres", tras lo que ha señalado que "estas son las políticas del PP: privilegiar a los ricos quitándoles los impuestos y recortar en los servicios públicos que necesitamos las familias trabajadoras".

Según ha dicho, "los comedores escolares son espacios de conciliación laboral y personal irrenunciables y, por desgracia, en nuestra tierra es el lugar donde muchos niños y niñas pueden tener su comida completa del día", por lo que ha lamentado que "el PP demuestra muy poca empatía con las familias extremeñas".

Aulas matinales y becas

Asimismo, 7.242 alumnos harán uso de las 295 aulas matinales dispuestas en este inicio de curso, en el que se da continuidad al programa experimental de aulas de 1 y 2 años. Este año se incorporan otras 25 nuevas aulas, en las que se han invertido 1,5 millones, que suman un total de 556 plazas. De esta forma, son ya 2.052 las plazas ofertadas en un total de 114 aulas en toda la región.

Por su parte, las ayudas para la compra de libros de texto y material escolar alcanzarán un montante de 6.050.388 euros en centros públicos, para un total de 84.675 solicitudes recibidas, además de otros 1.949.612 euros para los centros concertados.

Este lunes también han comenzado a funcionar las 569 rutas escolares que utilizarán a diario para acudir a sus centros educativos 16.000 alumnos extremeños. Habrá 414 trayectos (208 en provincia de Badajoz y 206 en la de Cáceres) con acompañante, un servicio que utilizarán 15.882 estudiantes desde Educación Infantil a Bachillerato y FP.