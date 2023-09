Las inundaciones a los pies de la Acrópolis que ha provocado la DANA en Grecia: "El cielo se ha abierto"

La DANA que está causando verdaderos estragos por Grecia también se ha dejado sentir en la capital, Atenas, donde ha dejado escenas absolutamente inimaginables con inundaciones en las calles que hay a los pies de la mismísima Acrópolis y el Partenón.

Aunque la borrasca Daniel (el nombre con el que se ha bautizado a esta DANA) ha afectado con especial dureza en otras zonas del país, en la península de Ática, donde se encuentra Atenas, ha dejado escenas casi apocalípticas en las calles más céntricas de la ciudad, las que se sitúan a los pies de la Acrópolis.

Como siempre, las redes sociales han dejado vídeos que reflejan la intensidad de las inundaciones que las lluvias han causado en la capital griega. Muchos turistas han sido sorprendidos por auténticos ríos que se han desplegado por las pequeñas y recónditas calles de Plaka, barrio que se despliega a los pies de la Acrópolis.

Debido a la inclinación del terreno, el agua de las lluvias comenzó a descender desde el Partenón, que se encuentra en una pronunciada elevación, hacia los barrios que están debajo. Eso fue lo que provocó la espectacular riada que fue llevándose a su paso las sillas y mesas de las terrazas de los múltiples bares que se despliegan en esas zonas para dar de comer y cenar a turistas y nacionales.

La fuerza del agua fue tal que llegó incluso a la céntrica zona de Monastiraki, un punto de encuentro en la ciudad ateniense. En esta zona los bares, restaurantes y todo tipo de comercios resultaron especialmente afectados.

