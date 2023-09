La impensable terraza de un bar de Madrid entre un carril bici y la calzada: "Es un McAuto de cervezas gratis"

La invasión de las calles por parte de las terrazas de la hostelería en determinadas zonas de Madrid han dejado, especialmente a partir de los meses posteriores al confinamiento por la pandemia de coronavirus, imágenes en ocasiones surrealistas.

Con todo, de vez en cuando se pueden observar terrazas que 'se pasan el juego' y ocupan espacios en apariencia imposibles de ocupar. Es lo que ha sucedido con un bar del barrio madrileño de Pacífico, que ha colocado parte de las terrazas en el estrecho espacio comprendido entre un carril bici y la calzada.

Alfredo Pascual, periodista de El Confidencial, lo difundió a través de su perfil de la red social X (antes Twitter): "No me lo puto creo: un bar ha puesto terraza entre el carril bici y la calzada. Madrid at his best".

Las imágenes no dan lugar a la duda: varias mesas aparecen entre el carril bici y la calzada, situadas en un estrecho espacio en el que los clientes no pueden descuidarse demasiado en la posición, ya que de lo contrario pueden caerse. De hecho, y tal como ironiza el propio periodista que ha colgado esta imagen, los coches pasan muy cerca: "Es un McAuto de cervezas gratis".

La posición de las mesas no es del todo cómoda para los clientes, que no solo se encuentran a centímetros de la calzada y del carril bici: también tienen que 'convivir' con dos señales de tráfico y tienen una marquesina de autobús a tan solo unos escasos metros.

Tampoco lo es, claro está, para los camareros, que han de cruzar el carril bici con los pedidos en sus bandejas, con el consiguiente riesgo para su integridad y la de los ciclistas que pasen por ese carril bici.