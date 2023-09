La crítica del economista Gonzalo Bernardos sobre en qué gastan el dinero los españoles: "Préstamos para poder irse de vacaciones"

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas con más visibilidad en la televisión. El experto es una de las caras habituales en laSexta Xplica, programa en el que criticó la creciente contratación de préstamos por parte de los ciudadanos españoles este verano.

El economista reaccionó al testimonio de una invitada que aseguraba que, para ahorrar y frente a la subida de los precios en el sector servicios y ante las dificultades crecientes para poderse ir de vacaciones, había optado por la tradicional medida de quedarse en el pueblo.

Una actitud ahorradora y austera que Bernardos aprobó en el programa: "Yo he estado los primeros 23 años de mi vida veraneando en un pueblo de Huesca y mejor que ahí no he estado en ningún lugar, y para muchos niños pequeños ir al pueblo, que se ha perdido, es una magnífica opción".

El economista ha criticado el extremo contrario, el de las personas que cuando llegan las vacaciones tratan de estirar sus ingresos lo máximo posible y salir de viaje al extranjero a pesar del alto precio de los hoteles, vuelos...

"No tengo que establecer mis gastos e intentar ajustar mis ingresos a los gastos y por lo tanto pedir prestado al banco como muchos han hecho estas vacaciones porque en las vacaciones se lo tienen que pasar bien", ha afirmado con rotundidad Bernardos.