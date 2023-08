Un donante de esperma en Estados Unidos decide conocer a sus 96 hijos: por el momento ha contactado con 25

La decisión de pasar o no por la universidad es de carácter voluntario. Sin embargo, la voluntad queda supeditada al poder adquisitivo de los estudiantes y de las familias, ya que en muchas ocasiones no pueden costear el acceso a una facultad. Por esta razón, muchos estudiantes sacrifican parte de su tiempo para obtener ingresos adicionales con los que sufragar parte de los gastos.

Mientras que lo habitual suele ser un desempeñar trabajo a tiempo parcial o durante los fines de semana, Dylan Stone-Miller, un joven norteamericano de 32 años del estado de Georgia, optó por otro método más inusual. A lo largo de los seis años de su estancia en la universidad, este joven decidió donar esperma y así obtener unos ingresos adicionales. Hasta aquí todo normal.

La historia de este joven ha acaparado la atención mediática tras su aparición en el periódico The Wall Street Journal, a través de un reportaje titulado 'A Sperm Donor Chases a Role in the Lives of the 96 Children He Fathered' (Un donante de esperma persigue un rol en la vida de los 96 hijos que engendró).

9.000 millas

Según ha contado el joven al diario estadounidense, Dylan comenzó a donar esperma tras ser arrestado por beber alcohol siendo menor de edad; sus padres, al no mostrarse dispuesto a costearle un abogado, llevaron a este joven a interesarse por una clínica de donantes.

De esta forma, el joven comenzó a proporcionar semen al banco a cambio de 100 dólares por muestra. Junto con las donaciones, Stone-Miller concedió permiso a la clínica para revelar sus datos a sus hipotéticos hijos, en caso de que estos lo solicitasen.

Años más tarde, los padres adoptivos de uno de sus hijos se pusieron en contacto con él. "Realmente espero que no te sientas violentado de ninguna manera, pero es el Día de Acción de Gracias canadiense y quería decirte lo agradecida que está mi familia contigo".

Este fue el primer acercamiento de Dylan a uno de sus 96 hijos. En este caso, se trataba de Harper, una niña de tres años. Tras varias conversaciones con la familia, Dylan descubrió un grupo de Facebook que llevaba por nombre su número de identificación del banco de esperma (Xytex 5186 Offspring), y a través de este grupo comenzó a interesarse por sus otros posibles hijos.

Por el momento, este joven ha recorrido 9.000 millas y ha conocido a 25 de sus 96 hijos.