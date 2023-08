La Justicia da la razón a una opositora que respondió a un examen tipo test en la línea equivocada: "Las respuestas son válidas"

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón a una opositora que contestó a todas las preguntas de un examen tipo test para conseguir un puesto en el Extremeño de Salud respondiendo en la línea de las correcciones.

Debido a su error, la opositora vio cómo la Junta de Extremadura se negó a corregir el examen a pesar de la petición de la persona, que se vio obligada a presentar una reclamación ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Badajoz, que estimó dicha reclamación.

La Junta de Extremadura recurrió la decisión del Juzgado de lo Contencioso, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha vuelto a dar la razón a la opositora y ha obligado a la Junta a corregir el examen al asegurar que "de la prueba practicada se deduce que la actuación de la opositora debe tildarse como error material manifiesto" y que "su voluntad sobre las respuestas otorgadas es evidente".

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su página web, reconoce que la persona denunciante "se ha equivocado en la manera correcta de reseñar la solución, pero pese a ello, cualquiera podría darse cuenta de la voluntad real de la opositora", dado que "no ha intercambiado señalizaciones en las respuestas o en los rectángulos" y todas las respuestas "las ha hecho en estos últimos en el lugar inferior de la letra correspondiente a la respuesta que creía válida".

La Sala de lo Contencioso Administrativo del @TSJEXT falla a favor de una opositora del SES que respondió todo un examen tipo test en el espacio reservado a las correcciones. Consulte la resolución completa.https://t.co/EYPVZwPA49 — TSJ Extremadura (@TSJEXT) August 28, 2023

El resumen que hace el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es que, simple y llanamente, la actuación de la opositora "no encierra ninguna intención dudosa, fraudulenta o equívoca" y que solo "se ha equivocado en la manera correcta de reseñar la solución, pero pese a ello, cualquiera podría darse cuenta de la voluntad real de la opositora".

Por todo esto, concluye el tribunal, "las bases de la convocatoria no se vulneran" y no existe problema para que la Junta de Extremadura corrija el examen de la opositora, ya que "es palmario que no quiso engañar, hacer dudar al tribunal o utilizó un mecanismo extraño o ajeno o se negó de manera contumaz a no seguir las indicaciones".