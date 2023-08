Mario Kart se adelanta a la Fórmula 1 y anuncia un circuito en Madrid

Mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid avanza en sus planes de celebrar una carrera de Fórmula 1 en Ifema, otra icónica marca de carreras se les ha adelantado: Mario Kart Tour, la versión para móviles del famoso videojuego de Nintendo, ha presentado el primer tráiler del fontanero y sus amigos corriendo por las calles de la capital española.

The Vacation Tour is wrapping up in #MarioKartTour. Up next is the Summer Tour, featuring some refined streets to race through—like the new Madrid Drive course! pic.twitter.com/9NGhpxMiaG