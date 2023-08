Los consejos de un CEO para progresar en el mundo laboral, y un elemento imprescindible

Everette Taylor es el director ejecutivo (CEO) de la plataforma de 'crowdfunding' basada en creatividad, Kickstarter. El mismo asegura que existe un elemento infravalorado, y que debería situarse junto al trabajo duro, la perseverancia y la determinación a la hora de progresar profesionalmente. Se trata del ritmo o 'timing'.

Y si bien el actual CEO de la empresa asegura que lleva mucho trabajo a sus espaldas, lo cierto es que para él el ritmo en su trayectoria ha sido igualmente decisivo. "Hay un montón de gente que es tan inteligente o más que yo, que trabajan igual de duro que yo, solo que yo he tenido suerte con el ritmo. Creo que algunos se presionan demasiado, y no entienden que a veces la vida debe proporcionarte rachas de buena suerte", comenta Taylor.

Un golpe de suerte

Para ejemplificar su argumento anterior, el ejecutivo comenta que: "Kickstarter me descubrió cuando uno de los miembros de la junta se leyó un artículo sobre mi en el Financial Times. Además, conocían al redactor y le contactaron, para que este a su vez les conectase conmigo".

El artículo comentaba cómo Taylor había escalado y hecho crecer su anterior compañía, Artsy, como jefe de márketing. Y esta buena prensa animó a la junta de Kickstarter a ir a por él. "Se trata de un equilibrio entre ritmo y posicionamiento. Pero también está la intencionalidad para situarse en una posición en la que surjan nuevas oportunidades, y después aprovecharlas", continúa el CEO.

Los consejos de Taylor

Pero es difícil estar preparado para algo que no se sabe cuándo aparecerá. La solución de Taylor es tener unos objetivos claros, y perseguirlos a diario. Esto no tiene por qué ser dedicar horas diarias a dominar una cualidad, pero estar centrado y trabajar para ello ayuda a posicionarse bien, según el CEO, tanto en el trabajo como en la vida. Esto termina situando a la persona en posiciones como mínimo prometedoras, como sería el caso del empleado que busca un ascenso, y logra impresionar a su jefe durante los meses previos a la petición.

Si el superior tiene constancia de un historial de buen rendimiento y comunicación con él, y sabe que la persona desea una mayor responsabilidad, entonces esto sitúa al trabajador en un "punto óptimo" para lograr el ascenso. Son las palabras del director de estrategia en la compañía de análisis Visier, Dave Weisbeck. El mismo añade que quienes hayan hecho bien su trabajo estarán listos para 'capturar' aquellas oportunidades que se presenten, y que uno no debe quedarse durante mucho tiempo esperando un gran cambio, y menos en una empresa que "ya no te sirva".

"Si llevas menos de 12 meses en un puesto y te quieres ir por no haber sido ascendido, entonces probablemente la decisión te perjudique. Si por el contrario llevas como 4 años, y no ha habido cambios en tus condiciones, entonces el daño está en tu decisión de no salir de ahí", explica el mismo. "Los riesgos te permiten innovar, probar oportunidades y hacer algo más especial y significativo", prosigue, pero alerta de que antes se debe buscar a profesionales fuera de la zona de confort, en aquel campo que resulte de interés, para obtener consejo.