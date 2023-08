Diez hospitalizados y una mujer muerta tras una explosión en Valladolid: los heridos tienen entre 22 y 89 años

En la noche de este martes, una explosión en el edificio del número 32 de la calle Goya de Valladolid ha terminado con diez hospitalizados y una mujer desaparecida que, finalmente, ha sido hallada muerta. Los heridos tienen entre 22 y 89 años.

Al parecer, el motivo de la explosión pudo ser una fuga de gas en la primera planta del edificio, que cayó en la planta baja, en la que hay un taller. Parte del edificio salió ardiendo, por lo que hubo que esperar a que se apagara para poder comenzar las labores de rescate, tras las que se encontró el cadáver de una mujer que estaba desaparecida.

14 personas atendidas y 10 hospitalizadas

En total, los servicios sanitarios atendieron a catorce personas, cuatro de ellas dadas de alta 'in situ', mientras que las otras diez fueron trasladadas en ambulancias de soporte vital básico, seis al Hospital Clínico de Valladolid y las cuatro restantes al hospital Río Hortega.

De todos los afectados, los más graves son un padre y un hijo. El primero de ellos se encuentra en la UCI y el joven está ya en la Unidad de Quemados.

Por otro lado, el inmueble ha sido desalojado y, hasta el momento se han desplazado a doce vecinos a los distintos centros hospitalarios de la capital con un padre y su hijo como los más graves, aunque no ha precisado si el segundo es menor, como recoge Europa Press.

Declaraciones tras la tragedia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "conmocionado" tras confirmarse el fallecimiento de una persona fallecida en la "fatal explosión" registrada esta noche en un edificio de la calle Goya de Valladolid.

A través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Fernández Mañueco ha trasladado todo su cariño y apoyo a los familiares de la persona fallecida y de los heridos y a los vecinos de la zona.

Conmocionado por la persona fallecida y los heridos en la fatal explosión de un edificio en Valladolid. Todo mi cariño y apoyo a los familiares y vecinos de la zona. Gracias a todos los servicios públicos que ayer se desplegaron y actuaron con rapidez y eficacia. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 2, 2023

Asimismo, ha aprovechado este mensaje en la red social para dar las gracias a todos los servicios públicos que se desplegaron en la zona donde actuaron "con rapidez y eficacia".

La subdelegada del gobierno de España en Valladolid, Alicia Villar Pérez, ha trasladado este miércoles "buenas sensaciones" sobre las personas que se encuentran hospitalizadas tras la explosión de gas acontecida la pasada noche y ha pedido esperar al informe técnico antes de avanzar las causas por las que se ha producido esta catástrofe.

En declaraciones a los medios desde la calle Goya, ha detallado que tras visitar los centros hospitalarios donde se encuentran los afectados puede "transmitir buenas sensaciones". "Sobre todo para tranquilizar a la familia y a los amigos", ha añadido, a la par que ha lamentado que se trata de un "desgraciado" accidente.

Preguntada precisamente por las causas del mismo, ha señalado que están aún por determinar y no ha confirmado si se trata de un suceso accidental: "Yo no puedo confirmar nada, en principio parece un suceso accidental, pero yo no me atrevo a afirmar nada", como recoge Europa Press.