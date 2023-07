Feijóo no desiste y abre contactos con Vox, PNV y Coalición Canaria para un posible pacto

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se da por derrotado tras su amarga victoria insuficiente de este domingo, y ha anunciado que está dispuesto a intentar la única combinación posible (más allá de una inverosímil gran coalición con el PSOE) para alcanzar la mayoría absoluta en una investidura: un pacto con Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria, que sumaría exactamente 176 diputados.

En su discurso tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha anunciado que ha confirmado el apoyo del diputado que obtuvo UPN, pese a la difícil relación que mantienen ambos partidos en los últimos meses. A continuación, ha asegurado que ha abierto conversaciones con el presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, para lograr el apoyo de su única diputada también.

"Asimismo, he abierto un contacto con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que espero ampliar en los próximos días", ha continuado, y con el presidente de Vox, Santiago Abascal, "con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del Gobierno sanchista".

Con este movimiento, Feijóo está intentando hacer un complejo encaje de bolillos que supone lograr el apoyo simultáneo de Vox y de dos partidos, PNV y CC, que ya han dejado claro que no piensan apoyar ningún acuerdo de Gobierno en el que figure el partido de Abascal. Los canarios han dicho esta tarde que no apoyarán un pacto que incluya "ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda", y su diputada, Ana Oramas, se ha mostrado extremadamente pesimista con esta combinación: "No hay ninguna posibilidad de que Feijóo sea presidente. No dan los votos. No vamos a apoyar una investidura fantasma de Feijóo". Por su parte, la presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha reiterado esta mediodía que no sabe "de qué va a querer hablarnos el PP, ya que Vox es absolutamente necesario" para cualquier pacto.

Aun así, Feijóo ha querido dejar claro que, como primera fuerza nacional, no va a renunciar a intentar formar Gobierno, que es su "responsabilidad". Según ha explicado, las alternativas son un bloqueo "irresponsable" o un pacto de Pedro Sánchez con todos los partidos nacionalistas e independentistas que llevaría a "la balcanización" de España. Su objetivo es un Gobierno en minoría apoyado puntualmente por Vox sin ningún acuerdo estable entre ambas formaciones, la única combinación posible para lograr el respaldo de sus otros socios necesarios.