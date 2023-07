Elecciones generales 2023: Qué es un voto nulo y a quién beneficia

A la hora de hacer el recuento de las votaciones este domingo 23 de julio de 2023, cuando se celebran las elecciones generales de forma anticipada en España, es importante saber qué diferencia hay entre los distintos tipos de votos, que pueden ser válidos, nulos o en blanco.

Cada uno de estos votos están regulados mediante la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, donde se indica qué condiciones tienen que darse para separar lo que es un voto en blanco de lo que es un voto nulo, una abstención o un voto válido.

¿Qué se considera voto nulo?

"Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura", se indica en la mencionada ley.

Además, se matiza que, en el supuesto de que el sobre de votación contenga más de una papeleta de la misma candidatura, no será voto nulo, sino que se computará como un solo voto válido.

Por otro lado, también serán nulos los votos emitidos en papeletas en las que "se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación, así como aquéllas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado".

"Asimismo serán nulos los votos contenidos en sobre en los que se hubiera producido cualquier tipo de alteración de las señaladas en los párrafos anteriores", se establece en la normativa.

En el caso concreto de las elecciones al Senado, también se considerarán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubieran señalado más de tres nombres en las circunscripciones provinciales, de dos en las circunscripciones insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y en las poblaciones de Ceuta y Melilla, y de uno en el resto de las circunscripciones insulares.

¿A quién beneficia el voto nulo?

Los votos nulos no benefician a ningún candidato o formación política. Son votos que no se incluyen en el recuento final y, por tanto, introducir en la urna un voto nulo es lo mismo que no ir a votar, es decir, es lo mismo que la abstención.

En todo caso, pasaría lo mismo que si no se vota, es decir, que el partido político que saldría perdiendo sería aquel al que el votante ha dejado de votar, un dato que no se puede conocer de antemano, ya que este ha decidido no votar a ninguno.

Como curiosidad, tras terminar de hacer el recuento, todos los votos se destruyen, menos los votos nulos, ya que es la Junta Electoral la que se reserva el derecho de decidir, finalmente, si el voto es nulo o válido.