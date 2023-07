Estas son las cuatro zonas naturales aptas para el baño en la Comunidad de Madrid

Al realizar una escapada de fin de semana sin rebasar los límites de la provincia de Madrid en busca de un entorno natural en el que refrescarse, no todos los ríos, lagunas, charcas o embalses son aptos para el baño.

De hecho, puede resultar peligroso acudir a zonas no autorizadas o desconocidas por diferentes motivos. Entre ellos, por la posibilidad de que el río o embalse cuente con microorganismos nocivos para la salud o por riesgo de ahogamiento, golpes, cortes o quemaduras.

Por ello, la Comunidad de Madrid recuerda que en lugares como la zona de río Manzanares - La Charca Verde, así como en el resto del curso de esta corriente fluvial, el baño está prohibido desde 2016.

Para ser apta, y de acuerdo con las directrices europeas, la zona de baño natural debe contar con buena calidad, afluencia de bañistas y estar dotada de las instalaciones correspondientes.

Zonas autorizadas

En este sentido, desde la Comunidad de Madrid recuerdan que la región tiene el reconocimiento de la Unión Europea en cuatro zonas naturales aptas para el baño seguras y con agua de calidad, donde estará permitido el baño hasta el próximo 15 de septiembre.

- El embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, con dos áreas de disfrute (El Muro y Virgen de la Nueva), ambas con clasificación 'excelente'.

- La playa del Alberche, en Aldea del Fresno, con clasificación 'buena'.

- Las Presillas, en Rascafría, con clasificación 'buena'.

- Los Villares, en Estremera, con clasificación 'buena'.

A pesar de que el baño esté autorizado, desde el Gobierno regional inciden en la importancia de evitar exposiciones prolongadas al sol, utilizar siempre protector solar (especialmente con los niños) y entrar paulatinamente en el agua.

Resulta fundamental realizar comprobaciones previas para no lanzarse en zonas desconocidas, con poca profundidad o desde una altura elevada, y evitar bucear o saltar en aguas turbias donde pueden no ser visibles otros nadadores y objetos. Asimismo, conviene beber suficiente líquido y no abusar de las bebidas alcohólicas, mantener la playa y el entorno limpio y usar las papeleras.