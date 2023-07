Juan Bravo (PP): "Lo que nos piden los empresarios son tres palabras: 'No nos jodáis'"

El vicesecretario de Economía del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, ha confesado hoy lo que le piden desde el mundo empresarial si Núñez Feijóo llega al Gobierno. "La frase que mejor lo resume me la dijo un empresario en un acto hace unos días con Almeida. Son sólo tres palabras: 'No nos jodáis'". Bravo ha incluido esta declaración durante su intervención en un encuentro económico de Europa Press en Sevilla, en la que ha desgranado las líneas maestras de la política económica que pretenden aplicar los populares: racionalización del gasto y los impuestos, simplificación administrativa y estímulos a las empresas y autónomos. "Las ayudas tienen que ser para el que trabaja, no para el que no quiere trabajar", ha afirmado.

En el acto Bravo ha respòndido a preguntas del presidente de ATA, Lorenzo Amor; la CEO de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken España, Carmen Ponce, y el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco Tato, en un evento organizado en la sede de la la Factoría Cruzcampo, en Sevilla.

Bravo ha puesto en varias ocasiones a Andalucía como ejemplo en lo que se refiere a bajadas de impuestos que consiguen recaudar más, o en el terreno de la simplificación administrativa "con ayudas a autónomos que antes se pagaban en 14 meses y ahora se hacen en 43 días", destacando ambos como casos de éxito que han contribuido a dinamizar la economía.

"No va como una moto"

Juan Bravo ha partido de la premisa de que la economía española no va "como una moto", como defiende el Gobierno de Sánchez, porque "cualquiera" de los asistentes a este encuentro podría confirmar que ahora está pagando "más por la luz, por el gas, por la cesta de la compra o por la hipoteca que en el año 2018", cuando el PSOE de Pedro Sánchez llegó al Gobierno, por lo que a estas personas les va "peor" que antes de la conformación del Ejecutivo socialista, y no "mejor", según ha advertido.

Frente a ello, el dirigente del PP ha defendido que el próximo ministro de Hacienda que se nombre tras el 23J debe tener como tres tareas prioritarias la elaboración de un Presupuesto, los fondos europeos y la "reforma de la administración", y ha comentado que si se hacen esas tres cosas, "este país sale disparado".

"En vez de hacer viviendas hacemos una ley que topa los precios y protege al 'okupa'

En esa línea Juan Bravo, quien ha augurado también que "está a punto de acabarse la legislatura de la ideología y los titulares" para entrar en una etapa centrada en la gestión. "Ya ha pasado la legislatura en la que, en vez de hacer viviendas, hacemos una Ley de Vivienda que topa los precios para que suban en vez de para que bajen, y que protege al 'okupa' frente al propietario", ha proclamado el vicesecretario 'popular', que ha garantizado al auditorio de este encuentro informativo que no se va a "volver a ver ideología, sectarismo, ni que se señale a nadie" con un hipotético gobierno de Feijóo, y ha subrayado que eso "no puede volver nunca más a este país".

Mercado laboral

Al hablar de la situación actual del mercado laboral, Juan Bravo ha advertido de que desde el sector de la hostelería le trasladan al PP que "hacen falta aproximadamente 120.000 personas para trabajar", así como que desde el Colegio de Ingenieros le indican que se necesitan "200.000 ingenieros de aquí al año 2030", y también "hace falta personal sanitario", así como "más de 100.000" trabajadores de "perfiles tecnológicos". Y "si hablamos del sector de la construcción, sin contar el 'Next Generation', hacen falta más de 550.000 personas", ha continuado

Juan Bravo también ha llamado la atención acerca de que se están trayendo a España conductores de autobús "de Marruecos y de Cabo Verde", y que las empresas no encuentran ni cortadores de jamón.

"Frente a eso, tenemos 2.900 millones para políticas activas de empleo", y "17.000 millones en incentivos a la contratación y prestaciones por desempleo", es decir, en total unos "20.000 millones de euros" para no ser "los últimos de la cola" ni "el país de la Unión Europea con más desempleo", con más paro "femenino y juvenil", según ha abundado el vicesecretario 'popular' antes de agregar que "cuando los sectores nos están pidiendo gente, algo estamos haciendo mal".

Ingreso Mínimo Vital

En ese punto, Juan Bravo ha aludido a ayudas como la del Ingreso Mínimo Vital, para defender que "aquí las ayudas tienen que ser para trabajar". "Se tiene que ayudar al que trabaja, así de claro, no al que no trabaja", ha sentenciado antes de apostillar que "claro que se tiene que ayudar al que tiene más dificultades", y que es verdad que "hay gente que lo tiene muy complicado, pero no es la gran mayoría", según ha puntualizado.

El responsable económico del PP ha sostenido que "tener el Ingreso Mínimo Vital no puede ser un inconveniente para trabajar, y ahora mismo lo está siendo, porque hay gente que está cobrando el IMV a la que si le llaman para trabajar un fin de semana de camarero le cuesta dinero".

"Estamos insultando y faltando al respeto al empresario, al autónomo, al pequeño, al mediano y al grande"

Bravo se ha preguntado por qué "estamos insultando y faltando el respeto al empresario, al autónomo, al pequeño, al mediano y al grande, en vez de decirle qué tenemos que hacer para contratar, qué tenemos que hacer con la hostelería para contratar, qué tenemos que hacer con el sector industrial".

Datos trucados

De igual modo, el vicesecretario de Economía del PP ha llamado también la atención sobre el aumento del empleo público bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ojo con el empleo público", ha exclamado Juan Bravo, que al respecto ha subrayado que en "más de 400.000 personas" se ha incrementado ese sector en estos años.

Además, ha advertido contra los "engaños" con el "maquillaje" de las cifras de contrataciones que difunde el Gobierno, y en ese sentido ha puesto de relieve que los contratos indefinidos que "no son a tiempo completo" suponen "el 16%" del total de esos indefinidos, así como ha denunciado que "no sabemos cuántos fijos discontinuos están trabajando y sin trabajar".

Pensiones

Bravo se ha referido también a la "disputa" que se ha planteado en este momento sobre si el PP apoya o no la subida de las pensiones conforme al IPC. Ha criticado que desde el PSOE se esté intentando trasladar algo que "no es real", que el PP no está a favor de subir las pensiones de acuerdo con el IPC. Ha querido dejar claro que el PP "siempre subió las pensiones" y que el Gobierno de Mariano Rajoy subió el poder adquisitivo desde los años 2013 a 2018.