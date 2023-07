¿Cuándo es el último día para el voto por correo? Fecha límite y plazos

Existe un plazo máximo para entregar el voto en las oficinas de Correos antes de las elecciones. La fecha límite es el 20 de julio de 2023.

El horario de cierre habitual de las oficinas de Correos es a las 20.00 horas, pero con motivo de las elecciones estarán abiertas hasta las 22.00 horas. De todos modos, se puede comprobar el horario concreto de cada oficina en el localizador de oficinas de Correos.

Después del 20 de julio no se podrá llevar el voto a las oficinas y, quien lo haya solicitado, aunque no lo haya llevado dentro de plazo, no podrá votar el 23 de julio de manera presencial.

Correos informó este lunes de que ha entregado el 98,2% de las documentaciones electorales solicitadas por los ciudadanos para votar por correo en las elecciones del próximo domingo.