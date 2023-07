Barbie pone en Airbnb la mansión de lujo de Ken en Malibú: el precio por noche si quieres alquilar la casa

La película de 'live action' de Barbie se estrena este mismo 21 de julio y la productora no ha tardado en idear un gran plan de marketing para promocionarla. Su último movimiento ha sido poner en alquiler a través de Airbnb una mansión a escala real de la 'Casa de Ensueño Malibú' de la muñeca, aunque en esta ocasión el anfitrión es Ken.

Lo más curioso es que la propia casa de lujo puede alquilarse en Airbnb. "Todos tenemos sueños y Barbie tiene la suerte de tener una casa llena de ellos. Pero ahora, es mi turno, y no puedo esperar para recibir huéspedes dentro de esta estancia, one-of-a-kind o, ¿me atrevo a decir, one-of-a-Ken?", señala Ken en la comunicación oficial.

La estancia destaca por estar decorada del particular rosa que caracteriza a la muñeca. Cuenta con tres plantas, una piscina y toda clase de espacios diferentes para vivir una noche de película. El interior también mantiene algunos de los diseños clásicos de Barbie y Ken, como es la temática vaquera o la música.

¿Dónde se ubica esta mansión de Barbie y Ken?

Para quienes quieran disfrutar de unas vacaciones diferentes, Airbnb ha puesto en alquiler la mansión en el soleado Malibú. Precisamente en una de las zonas de lujo de la ciudad, con unas privilegiadas vistas panorámicas frente al mar, donde también se encuentran los hogares de famosos como Cher, Brad Pitt o Kevin Garnett.

Además, la zona tiene una ubicación privilegiada para todos los amantes de la playa y el surf. Aunque esta no es la única ventaja de la vivienda, Ken también anima a los futuros huéspedes a sacar todo el partido posible a los paseos marítimos de alrededor y salir a patinar, otra actividad clave que fascina al muñeco de plástico.

Tres plantas, un tobogán a la piscina y pista de baile

Si bien la mansión cuenta con tres plantas, el espacio es más bien reducido. Tal solo hay una habitación con capacidad para dos personas y un baño. Su decoración y diseño es de lo más artificial, por lo que no dispone ni de cocina, televisión, lavadora o elementos básicos de un hogar. Eso sí, cuenta con aire acondicionado para sobrellevar el calor californiano. Sin embargo, la falta de fogones no parece ser un problema, puesto que los anfitriones se encargarán de organizar todas las comidas.

Entre otras estancias, también cuenta con una pista exterior de baile, tobogán a la piscina, establo, gimnasio externo para hacer deporte, patio amplio para cenar al aire libre y zona de barbacoa. Todos los huéspedes tendrán la oportunidad de descubrir el armario de Ken, surfear con las tablas amarillas y rosas del muñeco o llevarse a casa su propio juego de patines en línea.

¿Cuánto cuesta alquilar la mansión de Barbie y Ken?

Cabe destacar que los fanáticos podrán realizar una reserva de la habitación para dos estancias individuales de una noche para hasta dos huéspedes cada una el 21 de julio y el 22 de julio de 2023. Quienes estén interesados en alquilar esta casa podrán hacerlo en la propia web de Airbnb a partir de las 19:00 horas de este mismo 17 de julio.

Lo más destacado es que todas las estancias serán gratuitas, según señalan, "Ken no supo cómo ponerle precio a la Casa de Ensueño Malibú de Barbie". Por lo que el primero que logre reservarla será quien se quede con la estancia. Eso sí, el resto de gastos asociados, como el viaje a Malibú, correrán a cargo de los huéspedes.

Con motivo de esta colaboración, Airbnb hará una donación única a Save the Children para honrar el empoderamiento de las niñas, puesto que la muñeca se convirtió en propietaria de esta mansión en una época en la que las mujeres no podían abrir su propia cuenta bancaria de forma legal sin autorización. No es la primera vez que la Mansión de ensueño de Barbie se pone en alquiler, ya en 2019 abrió sus puertas por un precio de 60 dólares la noche.