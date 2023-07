Qué es el 'galope de Gish', la técnica que usaba Duane Gish en sus debates

Cuando dos o más oponentes se enzarzan en un debate pueden recurrir a múltiples tácticas dialécticas que buscan imponer el relato propio y contrarrestar la iniciativa del rival. Una de las formas de hacerlo es a través de la técnica del 'galope de Gish'.

El 'galope de Gish' hace referencia a la persona que comenzó a ejecutar esta práctica dialéctica, Duane Gish, un defensor del creacionismo (doctrina que defiende que el universo y la vida se originaron por acción divina) en el siglo XX enfrentado a los partidarios de la teoría de la evolución, pero fue bautizado por Eugenie Scott, una antropóloga estadounidense.

¿En qué consiste el 'galope de Gish'? Es la treta mediante la cual uno de los integrantes de un debate usa su turno de palabra para lanzar una sucesión de medias verdades, mentiras o tergiversaciones que, emitidas de forma rápida, no dan tiempo al contrincante para que las rebata. Es por eso que a esta técnica también se la denomina como ametralladora de falacias.

El objetivo del 'galope de Gish' es confundir al oponente en el debate hasta el punto de hacerle dudar sobre la posibilidad o no de rebatir los argumentos falaces que se han vertido, ya que el tiempo para hacerlo es limitado.

En qué debates es más efectivo el 'galope de Gish'

La táctica del 'galope de Gish' es especialmente útil en debates en los que no se verifica la información lanzada por los contrincantes (puesto que no se destapa la tergiversación o falacia vertida) y en los que el público no tiene conocimientos sobre la materia que se trata.

Cómo combatir en un debate al 'galope de Gish'

La única forma de parar el 'galope de Gish' es proceder de forma veloz a la refutación de la primera falacia que el contrincante vuelva en el debate. Para eso es necesario prepararse una serie de explicaciones y argumentos sobre temas recurrentes del rival con el objetivo de que, en cuanto lance la primera cabalgada de ese galope pueda desactivarse con la verificación correspondiente.