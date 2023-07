El nuevo negocio de las funerarias: usar la IA para comunicarse con los seres queridos fallecidos

Hace unas semanas hablamos sobre la estrategia de Hollywood para hacer que los grandes actores "perduren" en el tiempo una vez que hayan fallecido, gracias a la Inteligencia Artificial (IA). Un método que está tomando fuerza también en el negocio de las funerarias para aquellos familiares que no quieren "perder contacto" con sus seres queridos muertos.

Tom Hanks confesó en la última edición del podcast 'The Adam Buxton'que no descarta trabajar "hasta el fin del mundo" gracias a la inteligencia artificial (IA). Al actor y escritor estadounidense no le basta con haber ganado dos Oscar como mejor actor y haber protagonizado más de 50 películas estando vivo. Quiere más, incluso después de la muerte.

Así es, el protagonista de Forrest Gump cree que seguirá protagonizando nuevos papeles en el cine mucho después de su muerte, ya que especuló sobre la posibilidad de que su imagen pueda ser capturada por la IA.

Una misma estrategia de negocio que están aplicando también las funerarias en China. Con solo una foto, una grabación de voz y aprendizaje automático, las empresas fúnebres utilizan la IA para generar avatares reales de las personas que han muerto, lo que permite que sus seres queridos se "comuniquen" con ellos.

Ejemplo de esto, lo que aconteció en el Festival Qing Ming, donde algunas empresas funerarias utilizaron tecnologías, como ChatGPT, un chatbot de IA, y el programa de IA Midjourney, para imitar la personalidad, apariencia, voz e incluso recuerdos de los difuntos para permitir que las personas revivan momentos con sus seres queridos, según Guangzhou Daily.

El Festival Qing Ming, también conocido como el 'Día de Barrido de Tumbas', se celebró el pasado 5 de abril de este año. Es un día festivo en China dedicado a recordar y honrar a los muertos. En este día, las personas limpian y decoran las tumbas, queman papel de incienso y hacen ofrendas de comida.

La era digital y la IA llega a los muertos

Con estos antecedentes, Shanghai Fushouyun, una empresa que ofrece servicios funerarios digitales realizó su primer funeral utilizando tecnologías de IA en enero de 2022.

Se trató de un cirujano chino fallecido, cuyos compañeros y alumnos habían lamentado no haber tenido la oportunidad de despedirlo por última vez. A la ceremonia asistió una decenas de sus estudiantes y colegas que mantuvieron una conversación con su "yo digital" que se transmitió en una pantalla.

En el sitio web para compartir videos Bilibili, los usuarios también han publicado sus experiencias usando IA para hablar con sus seres queridos fallecidos.

Conexión con "mi abuela"

En marzo, uno de ellos que se hace llamar Wu Wuliu, subió un video llamado "Generando el humano digital virtual de mi abuela usando herramientas de inteligencia artificial" en el que describió cómo usó tecnologías, como la síntesis del habla, la producción artificial del habla humana, la IA pintura y ChatGPT, para crear una imagen en movimiento de su abuela, relata el medio Straitstimes.

El director ejecutivo de Shanghai Fushouyun, Yu Hao, explicó a Guangzhou Daily que "esperamos que los vivos entiendan que la muerte no es el final de la vida. La gente quiere usar IA para recuperar a los fallecidos porque necesitan liberar sus emociones".

Algunas empresas funerarias dijeron que recibieron comentarios positivos por su uso de la IA para ayudar a las personas a conectarse con sus seres queridos fallecidos, y ahora están buscando tecnologías para ayudar a las personas a despedirse de sus mascotas.