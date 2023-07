Cuenta atrás para la investidura de Mazón como presidente valenciano

Desde el Partido Popular se da por hecho que la próxima semana se llevará a cabo la sesión de investidura de Les Corts Valencianas para nombrar presidente de la Generalitat Valenciana a Carlos Mazón, tras el acuerdo para gobernar en coalición con Vox.

El PPCV calcula que la semana que viene podrá celebrarse el pleno de investidura de su líder, Carlos Mazón, como 'president' de la Generalitat. Así lo ha indicado la alcaldesa de València y también secretaria general del partido, María José Catalá, en atención a los medios este miércoles, en la que ha explicado que están negociando con el resto de grupos y ha apuntado que "en cuestión de horas" podrá conocerse la fecha concreta.

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que, previsiblemente, el próximo jueves 13 de julio se celebrará el pleno de investidura que le nombrará jefe del Consell, aunque ha precisado que debe ser la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, quien establezca la fecha, con quien se reunirá esta tarde.

El propio Mazón señaló que su intención es dimitir como presidente de la Diputación de Alicante el día anterior. Además, el líder popular ha dejado la puerta abierta a mantener a altos cargos del anterior gobierno valenciano en su futuro Consell. "A algunos de ellos ya le hemos hecho alguna oferta firme para poner por encima el interés de la gente de la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

Con esa continuidad se buscaría garantizar tranquilizar a empresas que han anunciado importantes inversiones, como el caso de la gigafactoría de PowerCode Volkswagen en Sagunto, cuyos plazos son muy ajustados para recibir los fondos Next Generation. Por eso se plantea la continuidad de algunos altos cargos que han mantenido el contacto directo en estos proyectos. "Si hay altos cargos que, en estos momentos, están en medio de transacciones importantes, de reuniones importantes, van a ser muy bienvenidos y, si estimamos que pueden ser positivos, lo vamos a hacer", ha recalcado.

En este sentido, ha subrayado que las batallas políticas son "absolutamente secundarias" en los casos en los que se trata de "empleo, de inversión, de riqueza y de la Comunitat Valenciana".

El caso Colomer

No obstante, no ha desvelado ninguno de los nombres a quienes han realizado ofertas de continuar, aunque al ser preguntado por el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, de quien ya dijo que le propondría estar en su gobierno, Mazón ha señalado que es "una pena", puesto que está "convencido" de que Colomer le dirá que no.

"Ya cuando hice las declaraciones, muy amablemente y con la relación cordial que tenemos, Colomer declinó esa posibilidad. Yo no descarto volver a intentarlo, en cualquier caso", ha expresado.

Mazón ha recalcado que la política de inversiones en la Generalitat Valenciana es "política de Estado" para él, puesto que está "por encima de cualquier otra reflexión". "Significa que tiene que estar fuera de la controversia, fuera del debate y fuera de toda duda", ha enfatizado.

Al respecto, ha lanzado un mensaje "muy claro" a los inversores a los que estén sondeando la posibilidad de poder invertir y "traer riqueza y bienestar" a la Comunitat Valenciana: "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, más allá de siglas, más allá de partidos", ha defendido.