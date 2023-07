El alarmante correo que un exempleado del submarino Titán envió al director: "Me preocupa que se mate a sí mismo"

Tras la desaparición del sumergible Titán, que viajaba a visitar los restos del Titanic, y el posterior hallazgo tras la supuesta implosión en la que murieron sus cinco pasajeros, son muchas las informaciones que se han conocido acerca de la nave y su seguridad para este tipo de inmersiones.

De hecho, la CNN ha publicado recientemente un artículo que versa sobre la advertencia que hizo un exempleado de OceanGate, empresa propietaria del Titán, donde expresaba su preocupación por los fallos de seguridad que tenía el submarino.

Las reiteradas advertencias

Se trata de un correo electrónico enviado por David Lochridge, exdirector de operaciones marinas de OceanGate y piloto principal de sumergibles que fue contratado en 2015, a otro excompañero de la empresa, en el que escribió: "No quiero que se me considere un aguafiestas, pero me preocupa tanto que se mate a sí mismo y a otros en el empeño por impulsar su ego", en referencia a Stockton Rush, CEO de OceanGate y uno de los tripulantes que falleció a bordo del submarino.

En el mismo escrito, tal y como recoge el reportaje de The New Yorker, Lochridge escribió: "Me considero bastante audaz cuando se trata de hacer cosas peligrosas, pero ese submarino es un accidente a punto de suceder", a lo que añadió: "No hay dinero suficiente en la Tierra que me puedas pagar para que yo bucee en esa cosa".

Otros expertos también advirtieron a OceanGate

El trabajador al que Lochridge escribía estos mensajes era McCallum, uno de los expertos que ha dirigido expediciones al Titanic y que también advirtió al CEO de OcenGate sobre los problemas de seguridad del Titán. De hecho, para este y otros expertos, el accidente del Titán no fue ninguna sorpresa, tal y como recoge el mencionado reportaje.

Los expertos en este tipo de expediciones llevaban ya cinco años advirtiendo a Rush de los peligros y fallos de esta nave, incluso habían presentado quejas al gobierno de Estado Unidos.