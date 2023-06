La Policía Nacional aconseja usar este sencillo gesto para evitar que los ladrones entren a tu casa

El verano ya está aquí, y con la llegada de esta estación son muchos los que ya planean irse unos días a la playa, a la montaña o de viaje. Es en estas situaciones, cuando el hogar se queda vacío durante días o incluso varias semanas, que uno debe asegurarse de que su propiedad está segura. Así, desde el agente inmobiliario Tecnocasa ofrecen una serie de consejos para evitar sustos durante este verano.

Empezar cuidando la casa

El primero es empezar con unas normas de seguridad esenciales para la casa, que aunque son muy evidentes, a veces se pasan por alto. Así, lo primero es asegurar que cada puerta y ventana está bien cerrada, algo tan básico que también se hace a diario, cuando uno sale a hacer recados.

En el desafortunado caso de que un ladrón se haya fijado en la propiedad, incluso un despiste a la hora de ir a tomar algo con amigos puede ser fatal, ya que el delincuente probablemente controlará los horarios. En Tecnocasa también aconsejan poner verjas o barrotes para aquellas casas que cuenten con puertas y ventanas accesibles desde la vía pública.

No dar demasiadas pistas en las redes

Como ya se dijo, un ladrón que haya escogido una víctima probablemente conozca sus horarios. Pero no solo eso, sino que es posible que también le controle en redes sociales, como Instagram o Twitter. Por tanto, es también muy recomendable que, en caso de poseer estos perfiles, no se de información sobre los días de ausencia. Esto se traduce en no anunciar a los cuatro vientos que uno se va, los días que se va y cuándo se volverá.

De nuevo, un consejo tan evidente que muchas veces se cometen descuidos, especialmente cuando de manera inocente alguien documenta sus momentos de diversión para sus amigos y demás contactos. En caso de que el delincuente vea estas publicaciones, entonces sabrá que es su momento, incluso aunque los dueños hayan ideado algo para fingir que la casa está ocupada. Otra opción es volver el perfil más privado en estas temporadas, para que solo la gente cercana vea las publicaciones.

Trucos para una casa "siempre habitada"

A pesar de lo anterior, llevar a cabo trucos para confundir al ladrón y mostrar que la casa está habitada cuando no es así, es algo muy aconsejable de acuerdo con Tecnocasa. Estos son los ejemplos que ofrece:

-Pedir alguien de confianza que recoja el correo y los folletos cada poco tiempo, para que estos no se acumulen, y evitar así dar pistas al delincuente.

-En caso de irse pocos días, dejar las persianas subidas es otra opción.

-Programar las luces y algunos aparatos electrónicos para que funcionen intermitentemente durante el día. Si bien esto supone un gasto innecesario, siempre es mejor prevenir que curar. Y existen algunas aplicaciones que permiten hacerlo con comodidad.

Además, actualmente es posible contratar una gran variedad de seguros, que contienen sistemas de seguridad para proteger la propiedad, y que incluso ofrecen indemnizaciones en el improbable caso de que todo falle.