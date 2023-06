Este es el principal error que cometen los jóvenes trabajadores, según el CEO de Uber

El actual director ejecutivo de la conocida compañía Uber, Dara Khosrowshahi, asegura que el hecho de contar con un plan meticuloso y lineal, para lograr los mayores objetivos que se tienen en la vida, no funciona. Para el mismo esto es sinónimo de 'sobreplanificar', y sus riesgos no solo no ayudan a cumplir las metas, sino que pueden desembocar en menos posibilidades de tener éxito profesional.

Khosrowshahi explicaba a Ryan Rolansky, CEO de LinkedIn, en una entrevista: "No debes 'sobreplanear' tu trayectoria laboral... veo a gente joven cometiendo este error todo el tiempo. Ejemplos de ello es cuando dicen que quieren ser X cuando llegue este momento, o que desean tener Y cantidad de dinero".

Nunca cerrarse otras puertas

Khosrowshahi no dice que no se deba tener una idea de aquello que se quiere lograr en la trayectoria profesional. Su advertencia es sobre el problema de perseguir algo "demasiado estricto", ya que la persona podría pasar por alto ciertas oportunidades que quizás le aproximen más a una vida laboral más feliz, e incluso exitosa.

"Ten una idea de hacia dónde quieres ir, pero debes estar abierto a las oportunidades, para entonces lanzarte a por ellas, y aprovecharlas todas. Nunca he tenido prisa con mi vida laboral, porque si tienes un mente abierta y realmente quieres pulir tus destrezas, entonces tomarte tu tiempo es mucho más satisfactorio", explica Khosrowshahi.

Tener paciencia y constancia

Pero esto tampoco requiere cerrarse a las posibilidades dentro del empleo actual. De hecho, recomienda maximizar el desarrollo de habilidades antes de cambiar de puesto. Khosrowshahi cuenta cómo trabajó para Expedia durante 12 años, antes de pasar a liderar Uber en 2017. Y antes de eso también trabajó en otra compañía, InerActiveCorp (IAC).

El ejecutivo afirma que mientras trabajó en Expedia adquirió cualidades de liderazgo varias, y se dio cuenta de la importancia de la flexibilidad en la vida. También mejoró sus habilidades de comunicador y de escucha, lo que según él fue especialmente útil para sustituir al cofundador de Uber, Travis Kalanick, cuando este tomó la decisión de renunciar como director ejecutivo.

"Fíjate en Steve Jobs, Jeff Bezos, Jamie Dimon, Jack Welch... la grandeza lleva su tiempo. La gente habla de un compuesto financiero, una combinación profesional mágica. Creo que si eres uno de esos que quieren estar 3 o 4 años y luego salirte, entonces estás dejando pasar esos elementos... que es cierto que lleva su tiempo, pero si lo aprovechas entonces es cuando pasan cosas especiales", explica con certeza Khosrowshahi.