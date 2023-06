Qué consume más, ¿el ventilador o el aire acondicionado?

Ante un verano que se vislumbra especialmente caluroso, muchos de quienes no disponen de aparatos para refrescar el ambiente tendrán que plantearse una clásica duda: ¿aire acondicionado o ventilador?

Mientras que el aire acondicionado aporta más frescor, al enfriar el aire, no todos los hogares admiten su instalación. En cambio, el ventilador (salvo que sea de techo) se puede transportar fácilmente de una estancia a otra. Por ello, un gran peso de esta decisión recaerá en la disponibilidad y en la necesidad de cada hogar.

Otro componente en la toma de decisión será el precio. Ahí, el mercado ofrece múltiples modelos, con distintas funciones, capacidades y precios. Y en este sentido, cabe preguntase: ¿qué aparato consume más electricidad?

Hasta un 90 % menos

Desde eltiempo.es indican que un aire acondicionado consume mucha más electricidad que un ventilador, "pudiendo llegar a gastar hasta un 90 % menos de energía".

Dependiendo del uso que hagamos sobre él, "el gasto en un piso mediano puede superar los 1.000 euros anuales, variando en función del clima de nuestra ciudad o la temperatura a la que ponemos el aire", indican.

Por ello, desde el portal de meteorología aconsejan programar el aire de tal forma que no se superen los 12 grados de diferencia con la temperatura exterior. "De esta forma, una temperatura estable entre 24 y 26 grados es suficiente para no pasar calor y no gastar mucho en la factura de electricidad", aconsejan.