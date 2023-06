Últimas noticias de la muerte de Silvio Berlusconi, en directo

Este lunes 12 de junio de 2023 se ha conocido la noticia de la muerte de Silvio Berlusconi, el político y empresario italiano, conocido por ser el primer ministro, fundador del partido político Forza Italia y dueño de la compañía de telecomunicaciones Mediaset, entre otras cosas.

El político, que ha fallecido a los 86 años en el hospital San Raffaele de Milán debido a una leucemia que se agravó en las últimas semanas, ha estado acompañado de su novia Marta Fascina y de sus cinco hijos.

Puedes seguir todas las reacciones que se han desatado en el mundo de la política, así como las últimas noticias respecto a la muerte del Silvio Berlusconi.

El político ha muerto a los 86 años de edad debido a una leucemia mielomonocítica que padecía desde hace tiempo. De hecho, estuvo 44 días ingresado por una pulmonía agravada por la leucemia y había recibido el alta el pasado 19 de mayo.

La leucemia hace referencia a los diferentes tipos de cáncer que afectan a las células productoras de sangre, por lo que lo más común es que afecte a la médula ósea y a la producción de glóbulos blancos.

Tras la muerte de Berlusconi, Media For Europe (MEF), la antigua Mediaset Italia, ha disparado sus acciones clase A hasta un 11%, marcando máximos intradía desde hace un año, en 0,525 euros la acción.

De hecho, la Bolsa de Milán ha tenido que suspender temporalmente la cotización de MFE esta jornada nada más difundirse la noticia de la muerte, según recoge Expansión.

Además de sus hijos, Silvio Berlusconi ha estado acompañado de su novia hasta el fin de sus días. Se trata de Marta Fascina, una política italiana que forma parte de Forza Italia, con quien comenzó una relación en el año 2020, tras dejar a su anterior esposa.

De hecho, la pareja formalizó su relación con una boda no oficial, es decir, llevaron a cabo la celebración del matrimonio, pero sin casarse de manera legal, con el objetivo de no interferir en la herencia respecto a los cinco hijos que tiene Berlusconi.

La muerte del consejero delegado de Mediaset deja un futuro incierto en la importante empresa de telecomunicaciones, debido a un posible aumento de las tensiones entre los dos consejeros delegados y el presidente, Borja Prado.

En el aire quedan varios proyectos, como las conversaciones sobre la compra del grupo Prisa o los negocios con La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame.

El impacto empresarial y político de Berlusconi hace que, tras su muerte, sean muchos los que se preguntan qué pasará con el inmenso patrimonio que deja el italiano, el cual suma alrededor de 6,9 millones de euros.

De hecho, llegó a ser el hombre más rico de Italia, aunque no sin estar envuelto en numerosas polémicas dentro de cada uno de los sectores en los que estuvo presente.

Berlusconi se hace famoso en los años setenta con el negocio inmobiliario. Su proyecto estrella es la creación de una ciudad satélite desde donde lanza su primer canal de televisión por cable: TeleMilano. Es la semilla de lo que en poco años se convertirá en un imperio mediático.

Su trayectoria política y empresarial es ampliamente conocida por varios hitos. De hecho, cuando la política europea no conoce todavía la difusión del populismo, Berlusconi lanza una campaña electoral que tendrá muchos imitadores en las décadas posteriores.

La catedral de Milán acogerá el último adiós de Silvio Berlusconi, concretamente, en un funeral de Estado en el Duomo. La capilla ardiente se instalará en la mansión del ex político, en Villa Martino de Arcore, para después hacer una segunda en los estudios de Mediaset, ubicados en Cologno Monzese.

La ciudad italiana de Árcore, donde residió Silvio Berlusconi, ha informado de su intención de proclamar el luto ante la muerte del italiano: "Estamos a la espera de información oficial sobre la fecha de la ceremonia fúnebre y el mismo día instituiremos el día de luto en nuestra ciudad", ha dicho el teniente de alcalde, Lorenzo Belotti.

El magnate italiano acumula una fortuna de uno 6,9 millones de euros, que se va a repartir entre cinco herederos que, de algún modo, participaron en la construcción de su imperio empresarial.

Se trata de sus cinco hijos: Marina, Pier Silvio, Bárbara, Eleonora y Luigi, todos ellos ligados al mundo de los negocios, sobre todo, los dos mayores.

Son varios los casos judiciales en los que se ha visto envuelto Berlusconi, pero de todos ellos consiguió salir absuelto, como los escándalos enmarcados bajo el término 'bunga bunga', que incluían fiestas y bacanales. También salió ileso del caso de corrupción 'Ruby', que salió a raíz de unas fiestas privadas donde se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad: "Aunque soy travieso, 33 muchachas me parecen demasiadas", llegó a decir Berlusconi ante la prensa, en palabras recogidas por Europa Press.

Poco han tardado en darse las primeras reacciones a la muerte del ex primer ministro italiano, sobre todo, de parte de otros políticos del país.

Ejemplo de ello es la publicación que ha escrito el ministro de defensa italiano, Guido Crosetto, que ha aludido al "enorme vacío" que deja la muerte de Berlusconi: "Yo le quería mucho", ha escrito.

Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, ha compartido un vídeo dando su último adiós a Berlusconi, mencionando todas las facetas del italiano y destacando la importancia de su figura en la política y en el mundo de la telecomunicación, entre otras cosas.

Lo mismo ha hecho Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo: "Padre, empresario, eurodiputado, primer ministro, senador. Dejó su huella y no será olvidado", ha escrito en una publicación.

Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni.



Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato.



Grazie Silvio. pic.twitter.com/jSoiJUmyc3