Vende a su perro para volver al trabajo presencial y su jefe lo celebra

Con la pandemia el panorama laboral cambió por completo. Se reactivó un viejo método llamado 'teletrabajo' o trabajo remoto, que le dio un respiro a la economía mundial y rescató a algunos sectores que se vieron paralizados por el fenómeno sanitario.

Como consecuencia de esta nueva tendencia, surgieron y se establecieron nuevos hábitos en los trabajadores a los que ahora son muy difíciles de renunciar.

El resultado está siendo que muchas de estas personas que ejecutan sus actividades en un formato remoto, se niegan a volver a la oficina, ya sea por conciliación familiar, comodidad o por abandonar a sus mascotas, que desarrollaron ansiedad por separación de sus dueños tras la pandemia.

En este contexto, y en un intento por retomar la actividad, el CEO de Clearlink, una empresa de marketing digital con sede en Utah, Estados Unidos, James Clarke, se ha hecho conocido, de mala forma, luego de que celebrara la decisión de uno de sus empleados que se vio en la obligación de vender a su perro para regresar a trabajar de tiempo completo a la oficina.

El "sacrificio" por la empresa

La historia de este trabajador y el "empático" CEO, se hizo viral luego de que Clarke impulsara y motivara, en una reunión virtual, el retorno a la oficina de forma presencial, a partir de contar ciertos "sacrificios" que habían hecho algunos de sus trabajadores que, incluso, estaban derramando "sangre, sudor y lágrimas", por el bien de la empresa.

Fue en medio de estas declaraciones, que, entre otros "sacrificios", mencionó la venta de la mascota (un perro), por parte de uno de sus "fieles" empleados.

"Estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos haciendo aquí en Clearlink y quiero que lo sepan. Me he sacrificado y muchos de ustedes aquí también lo han hecho. Como estar lejos de su familia, o como uno de nuestros empleados que tuvo que vender a su perro, lo que me rompe el corazón", dijo Clarke.

Paradójicamente, el CEO aprovechó la instancia para alardear de sus logros pasados al haber estado a la cabeza de un negocio enfocado en las mascotas. De acuerdo con su perfil, James Clark se desempeñó en su pasado como miembro de la junta de la empresa PetlQ, de 2011 a 2016. "Los honro por el sacrificio", sentenció.