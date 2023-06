Así ve Elon Musk a España: un potencial desaprovechado perfecto para sus negocios

La posible llegada de una gigafactoría de Tesla a la Comunidad Valenciana está encima de la mesa. La compañía dirigida por Elon Musk ha estado manteniendo contactos con la Generalitat Valenciana para llevar a cabo una inversión que superaría los 4.500 millones de euros, según fuentes conocedoras de esas conversaciones.

Su llegada supondría la generación de miles de puestos de empleo y convertiría la provincia de Valencia en un polo tecnológico protagonizado por el vehículo eléctrico, gracias a la confluencia de Ford y la planta de Volkswagen en Sagunto, que se espera que comience a funcionar a partir de 2025.

De concretarse, Musk a través de Tesla se convertiría en un nuevo multimillonario internacional, como Carlos Slim y Bill Gates, en invertir en España.

¿Pero ha tenido ya alguna relación con nuestro país?

Lo cierto es que Musk solo se ha referido a España un puñado de ocasiones si acudimos a la que es su mayor fuente de difusión: Twitter, ahora también su empresa.

Durante 2015 publicó varios tuits anunciando la llegada de Tesla al país con tiendas propias y la ampliación de sus redes de supercargadores.

Desde entonces, se ha referido dos veces más a España, y ambas han sido desde el punto de vista energético.

En abril de 2022 tuiteó que "España debería construir un gran huerto solar. Podría dar energía a toda Europa", algo a lo que Pedro Sánchez respondió del mismo modo, promocionando los planes de España para la transición hacia un sistema energético más eficiente y sostenible e invitando a Musk a formar parte de él.

Even solar plus batteries on a small section of Spain would solve EU energy needs