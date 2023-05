Guardiola insiste en gobernar Extremadura sin Vox, al que traslada la responsabilidad de que Vara continúe

La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha confirmado este miércoles que se presentará a una investidura para formar gobierno, así como que mantiene intacta su intención de hacerlo en solitario, sin necesidad de dar entrada a Vox, partido al que además traslada toda la responsabilidad sobre las opciones de futuro del socialista Guillermo Fernández Vara.

Guardiola ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, en primer lugar para afear a Fernández Vara su cambio de postura con respecto a las opciones de su partido de gobernar en Extremadura, después de que reconociera la noche electoral que los ciudadanos habían decidido que no siquiera como presidente.

Además, y tras el anuncio del propio Vara de este martes de que "intentará gobernar" en Extremadura tras haber ganado las elecciones, la líder de los 'populares' ha dejado claro que, pese a ser la lista más votada, el PSOE no va a recibir ningún apoyo del PP para que esto se produzca.

Cabe recordar que PP y PSOE empataron a escaños el 28M, con 28 diputados cada uno, si bien fueron los socialistas los que contabilizaron mayor número de papeletas en las urnas. Vox, con cinco diputados, es la clave para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento extremeño, que se sitúa en 33, mientras que Unidas por Extremadura, obtuvo tres parlamentarios.

Con todo, Guardiola ha avanzado que esta misma semana quiere iniciar los contactos con todos los candidatos, incluido Ángel Pelayo, de Vox, de quien ha desvelado que aún no le ha llamado para felicitarla, formación cuyos votos necesita en la investidura, y a quien ha querido trasladar toda la responsabilidad sobre la formación de un nuevo gobierno socialista.

"Tendrán que preguntar a Vox si va a permitir que esta tierra siga gobernada por el PSOE, pero eso ya no será mi responsabilidad ni la responsabilidad de mi partido. Y nosotros lo hemos dicho muy claro, yo no voy a apoyar una investidura del señor Fernández Vara. No pienso hacerlo", ha sentenciado.

"Último servicio al Sanchismo"

Un Fernández Vara del que ha señalado que ha cambiado de postura en menos de 48 horas sobre su futuro como "último servicio al sanchismo", para "someter a Extremadura al interés de Pedro Sánchez", ha remarcado.

Tras unos resultados en los que Guardiola ve que los ciudadanos han pedido un cambio, Guillermo Fernández Vara "prefiere agarrarse a su sillón y forcejear", cambiando de postura incluso de haber solicitado su reingreso como médico forense, aunque ello suponga "poner palos en las ruedas al sentir" de los extremeños.

Porque, se ha preguntado Guardiola, "¿qué investidura va a hacer? ¿Con qué apoyos va a acreditar su paso al frente?", para posteriormente apuntar que lo que pretende es "utilizar las instituciones para realizar un acto fallido".

"Vara ya no tiene ni fuerza política ni tiene fuerza moral para decirnos que vamos a ir a su investidura como candidato del PSOE", ha insistido Guardiola, quien ha dejado una vez más claro que Fernández Vara no va a contar en ningún caso con el apoyo del PP para que siga gobernando Extremadura cuatro años más.

"Por respeto a sí mismo, Vara debería dar un paso a un lado y dejarme presidir la Junta de Extremadura", ha remarcado la candidata popular, quien ha citado expresamente el caso de Miguel Ángel Revilla, que facilitará que el PP gobierne en Cantabria para que no entre Vox en el ejecutivo.

Irá a la investidura con "manos libres"

Yo me voy a presentar a la investidura, pero no para que sea una investidura fallida", ha dicho Guardiola, para lo cual ha avanzado que en los próximos días iniciará las conversaciones con el resto de grupos políticos.

Lo hará además con todos los grupos, ha asegurado, para remarcar que con el primero que quiere hacerlo es con el propio Vara, con quien no descarta, ha dicho, que cambie de opinión tras una conversación entre ambos, que es "lo que debería hacer por respeto a Extremadura y por respeto a los extremeños".

"No me niego a intentar que el señor Fernández Vara entre en razón y haga caso a lo que han dicho las urnas y a lo que ha dicho el pueblo extremeño, que es cambio".

También hablará con el candidato de Vox, para "hablar de lo que haya que hablar", y para que Pelayo le traslade sus propuestas y qué medidas del programa electoral del PP no comparte.

Asimismo, ha señalado que ella tiene "las manos libres" para mantener esta conversación, pero desconoce si "Abascal le deja al candidato extremeño manos libres en Extremadura", a quien además "no he oído ni una sola medida" para Extremadura.

En solitario y "jamás" apoyará a Vara

"Quiero gobernar en solitario", ha dicho Guardiola, para posteriormente matizar que no puede decir más hasta que no hable con el candidato de Vox para saber "qué quiere". En esta línea, y ante un hipotético triple escenario de futuro para Extremadura planteado por los periodistas que pasa por repetir elecciones, abstenerse para que gobierne Vara o incluir a Vox en su gobierno, ha señalado que "la que nunca elegiría sería la de que Vara continuara al frente de "un gobierno del desastre y del caos en esta tierra. ¡Jamás!".

Guardiola, que ha declinado hablar por el momento de cargos ni en el parlamento extremeño, cuya constitución será la primera negociación en el camino a la Presidencia de la Junta, ni en el propio gobierno, no ha descartado ni siquiera que Extremadura se vea abocada a una repetición electoral. "Yo lo que no contemplo es que Vara gobierne esta tierra cuatro años más", ha insistido.

"Tendrán que preguntarle a Vox si ellos lo van a permitir, pero desde luego nosotros no", ha señalado, así como ha remarcado en una eventual negociación con el partido de Abascal que mantiene como líneas rojas la defensa de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI o de la inmigración. "Eso no está en cuestión ni lo va a estar nunca en un gobierno presidido por mí", ha afirmado.

Con respecto a la incidencia que pueda tener el adelanto electoral del 23 de julio en la conformación del próximo gobierno de Extremadura, ha señalado que al PP "en ningún caso" le va a influir, porque tienen "manos libres para decidir lo mejor para los extremeños", que en su opinión es lo que tiene plasmado en su programa electoral, incluida la anunciada reforma fiscal, cuyo decreto ha asegurado que ya tiene "redactado".