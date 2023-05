¿Por qué debes tener cuidado con no dejar tu cuenta en números rojos?

Las personas cuya cuenta bancaria tenga un saldo cercano a cero tendrás una posibilidades elevadas de quedarse en números rojos. Un simple descuido bastaría para que suceda, y en dicho escenario la entidad bancaria otorgaría un préstamo al titular, que como tal implica un interés y una comisión.

En caso de que el cliente necesitase ese préstamo del banco, esto podría salirle muy caro. Es por esto que es recomendable conocer los detalles sobre los intereses y las comisiones que estipula la entidad. Por ejemplo, sería posible que, con un saldo negativo de tan solo 1 euro, entonces el banco se llevase más de 50 euros en comisiones por el préstamo.

¿Qué implica un descubierto?

Un descubierto es aquella situación en la que una cuenta bancaria alcanza el saldo negativo, y puede implicar varias comisiones, aunque aunque cabe añadir que no todos los bancos las cobran. La vía más rápida para saber si una cuenta tiene comisiones es preguntar a la propia entidad, o revisar el contrato que se firmó con esta.

-Comisión por descubierto: Coste como un porcentaje sobre la cantidad total prestada, no pudiendo superar en 2,5 veces el interés legal del dinero. Por ejemplo si este es del 3%, entonces la comisión no superará el 7,5%. Además, buena parte de los bancos incluye una comisión de al menos 15 euros.

-Tipos de interés: El descubierto sigue siendo préstamo, así que su tipo de interés anual no puede superar el 7,5%. Y esta segunda comisión se suma a la anterior, por lo que si la comisión por descubierto ya llega al 7,5% entonces la segunda no se le puede exigir al cliente.

-Gasto por reclamación de posiciones deudoras: Las entidades suelen comunicar los descubiertos a sus clientes a través de email o código postal, lo cual entrañaría un coste fijo de entre 15 y 50 euros, según cada banco.

Podría llegar a cerrarse la cuenta

Pero también se pueden dar ciertos escenarios en los que el banco no podría cobrar comisiones a los clientes. Un ejemplo sería si el origen del descubierto son causas ajenas al titular de la cuenta, algo perfectamente factible si otra comisión ha llevado al depósito a los números rojos.

Y no se debe olvidar que algunos bancos tienen la potestad de 'confiscar' la cuenta de su cliente. Esto sucedería si este no paga lo necesario tras producirse el descubierto, a lo largo de un plazo estipulado. Como ejemplo se puede utilizar el banco Sabadell, que en sus condiciones explica que se deben abonar descubierto, comisiones y gastos en un plazo de dos días. En caso de no cumplirse, la entidad puede cerrar la cuenta de su cliente, y a su vez exigirle el pago.

¿Cuánto cobra cada entidad?

BBVA

-Comisión por descubierto: 4,5%, mínimo de 15 euros.

-Tipo de interés por descubierto: 7,5% TAE.

-Gasto por reclamación de posiciones deudoras: 30 euros.

Santander

-Comisión por descubierto: 5%, mínimo de 18 euros.

-Tipo de interés por descubierto: 7,5% TAE.

-Gasto por reclamación de posiciones deudoras: 49 euros.

Caixabank

-Comisión por descubierto: 4,5%, mínimo de 15 euros.

-Tipo de interés por descubierto: 7,5% TAE.

-Gasto por reclamación de posiciones deudoras: 40 euros.

Sabadell

-Comisión por descubierto: 4,5%, mínimo de 15 euros.

-Tipo de interés por descubierto: 7,5% TAE.

-Gasto por reclamación de posiciones deudoras: 39 euros.

ING

-Comisión por descubierto: gratis durante los 2 primeros días o si el descubierto es menor a 10 euros. A partir de dicho plazo son 3,99 euros mensuales.

-Tipo de interés por descubierto: ninguno.

-Gasto por reclamación de posiciones deudoras: ninguno.

Deutsche Bank

-Comisión por descubierto: 4,5%, mínimo de 15 euros.

-Tipo de interés por descubierto: 7,5% TAE.

-Gasto por reclamación de posiciones deudoras: 30 euros.