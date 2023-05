Trabaja una hora al día y gana 15.000 euros al mes en ingresos pasivos: Ryan Hogue encuentra la clave con el comercio electrónico

Con 33 años, Ryan Hogue, dio un giro en su vida laboral y se adentró en el comercio electrónico. Una alternativa que lo hizo ser más independiente para obtener más tiempo para su vida. Y es que, para este visionario de las finanzas, el trabajo convencional "consume" casi todas las horas del día.

Sin saber nada de diseño, incursionó en un negocio de impresión de camisetas bajo demanda que lo haría ganar casi 15.000 euros al mes en ingresos pasivos, y al cual solo le dedica una hora de trabajo al día.

Por el año 2014 Hogue tenía ganancias anuales de 85.000 euros como desarrollador web a tiempo completo. Una cifra considerable para cubrir los gastos de manutención. Sin embargo, consideraba que invertía demasiado tiempo a ese trabajo.

Nuevos horizontes en el comercio electrónico

"Sabía que había oportunidades para generar ingresos pasivos en el comercio electrónico. Así que, en 2016, después de experimentar con el 'dropshipping' (un modelo de negocio en el que los vendedores no necesitan tener ningún producto en stock), me encontré con una publicación de Reddit que me inspiró a comenzar un trabajo secundario de impresión bajo demanda", cuenta Ryan Hogue, en una publicación de la CNBC Make it.

Este nuevo trabajo, que inició en el año 2016, le permite al emprendedor vender camisetas mientras subcontrata la impresión, el embalaje y el envío a un proveedor externo. "Para 2020, gané suficiente dinero para renunciar a mi trabajo y concentrarme en ocuparme de mi trabajo secundario con el que gano casi 15.000 euros al mes en ingresos pasivos: lo mejor, que trabajo en él solo una hora al día", exclama.

Primeros pasos en falso

"Mi primer diseño de camiseta fue un monstruo del lago Ness mal dibujado", confiesa el emprendedor. Sus primeros pasos en diseño los hizo con el programa Adobe Photoshop, pero cuenta que le resultó demasiado "difícil" navegar sin ningún entrenamiento formal.

"Ahora uso All Sunsets , Creative Fabrica y Vexels para crear mis diseños. Estos sitios son excelentes para los vendedores de impresión bajo demanda que no tienen mucha experiencia en diseño gráfico porque pueden descargar ilustraciones de uso comercial, en lugar de crearlas por su cuenta", agrega Hogue.

Aprovechar la tendencia

El emprendedor señala que cuando se le ocurren diseños, investiga qué palabras clave son populares entre los clientes que usan las extensiones DS Amazon Quick View y PrettyMerch Chrome." A veces hago camisetas inspiradas en momentos de la cultura pop y próximos eventos", argumenta.

Ingresos pasivos

Alrededor del 50% de los ingresos pasivos de Ryan Hogue provienen de Amazon Merch on Demand, donde vende la mayoría de los artículos. "Me gusta esta plataforma porque no tienes que pagar dinero por adelantado por el inventario", cuenta.

Los vendedores de Amazon Merch obtienen una tarifa de regalías entre el 13% y el 37%, según el tipo de producto y el precio de publicación. Amazon tiene precios de lista predeterminados entre los que los vendedores pueden elegir.

"Mi producto más vendido es una camiseta estándar. Cobro 19,99 dólares por camiseta y obtengo una tarifa de regalías del 26% por venta, lo que equivale a 5,23 dólares en ganancias. Amazon se queda con el resto", explica.

Además de camisetas, vende sus diseños en sudaderas con capucha, sudaderas, tazas, gorras y otros accesorios como calcomanías y fundas para teléfonos. "Siempre enumero mis productos para obtener al menos una ganancia de 5 dólares por venta, pero vendo artículos más grandes como sudaderas con una ganancia de 10 dólares", sentencia.