Las empresas del Ibex bajan su deuda un 1,6% en plena escalada de tipos

Las empresas no financieras del Ibex 35 han reducido su endeudamiento neto un 1,6% en el primer trimestre de 2023. Así, las 22 firmas que han revelado sus cuentas financieras correspondientes a los primeros tres meses del año -los bancos no tienen deuda, otras no han presentado aún y otras sólo ofrecen datos operativos- situaron su deuda neta conjunta en 163.562 millones de euros, frente a los 166.173 millones del mismo periodo de 2022. Esta contención se produce en un contexto de subidas continuadas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal.

Doce compañías del selectivo español recortaron su deuda neta en el arranque del año. La mayor rebaja corresponde a Repsol, que situó la cifra en 880 millones de euros, lo que supone una bajada del 85,1% con respecto a los 5.900 millones que contabilizaba hace un año. Esta reducción se explica por las relevantes desinversiones que ha acometido el grupo que preside Antonio Brufau en el último año. Ya cerró 2022 con una deuda de 2.256 millones por, entre otros motivos, la venta de una participación del 25% en su negocio de renovables a Energy Infrastructure Partners (EIP) y Crédit Agricole Assurances por 905 millones de euros.

En el primer trimestre del presente ejercicio la compañía dirigida por Josu Jon Imaz ha adelgazado aún más su pasivo al formalizar el traspaso de 25% del negocio de upstream (exploración y producción) al fondo EIG, en una operación, incluyendo la deuda asociada, valorada en 4.800 millones de dólares (más de 4.400 millones de euros al cambio actual). La multinacional española ha dado entrada a estos socios en los negocios para impulsar su crecimiento al tiempo que obtiene munición para bajar la deuda y, eventualmente, acometer nuevas inversiones.

Tras Repsol, Indra emerge como la compañía del Ibex que más disminuyó su endeudamiento entre enero y marzo. La ha situado en 27 millones, frente a los 215 millones de un año antes. La reducción se debe a la generación de caja de la multinacional, según explican desde la compañía tecnológica. De hecho, Indra acumulaba una deuda neta de aproximadamente 500 millones de euros al inicio de 2021 y gracias al incremento de la actividad comercial se ha ido reduciendo de forma sostenible con un recorte de 250 millones a lo largo de 2021 y de otros 230 millones en 2022.

El podio de las compañías no financieras que más bajan su deuda en tasa interanual lo completa ArcelorMittal. La sociedad cerró marzo de 2023 con una deuda neta de 5.200 millones de dólares (4.760 millones de euros), lo que representa un 40,2% menos que en el mismo mes de 2022. Ahora bien, la comparativa con el cierre de 2022 es bien distinta parala siderúrgica, toda vez que a 31 de diciembre su endeudamiento era de 2.200 millones de dólares. Este incremento de 3.000 millones de dólares se debe principalmente a salidas por fusiones y adquisiciones, principalmente por la compra por 2.200 millones de dólares de ArcelorMittal Pecém, anteriormente denominada CSP18. También impactó la recompra de acciones (500 millones de dólares) y la inversión estacional en capital circulante (800 millones de dólares).

El caso de Rovi

En el selectivo español sobresalen igualmente las reducciones de deuda de firmas como IAG, que a la espera de formalizar la compra de Air Europa la contrajo un 27,6%, hasta 8.398 millones de euros; o Merlin Properties, que contabiliza un pasivo neto de 3.792 millones, un 27,1%, debido fundamentalmente por la venta a BBVA de 662 sucursales por 1.987 millones. Con caídas por encima del 20% también aparece Red Eléctrica (-20,6%, hasta 4.436 millones).

Dentro de las empresas con un perfil financiero más saneado emerge Laboratorios Rovi, que presentaba al cierre del primer trimestre una posición de caja positiva en 74 millones, más del doble que hace un año (31,3 millones) y casi un 50% más que al término de 2022.

Solaria, Ferrovial, Cellnex y Fluidra son las firmas del selectivo que más suben su deuda

ACS ha abandonado en este trimestre esa posición de caja positiva, que un año atrás ascendía a 655 millones, y ha tornado en una deuda neta de 1.948 millones. Un cambio derivado de las inversiones acometidas en el último año gracias al dinero obtenido con la venta de Cobra a Vinci a finales de 2021. En este sentido, resaltan la toma de control de la autopista SH-288 en Texas (Estados Unidos) y la del 14% de su filial alemana Hochtief.

Además de ACS, otras ocho firmas han subido su deuda en los primeros tres meses del año. Las mayores alzas corresponden a Solaria, del 48,7%, hasta 839 millones, Ferrovial, del 27,6%, hasta 5.729 millones, Cellnex, del 25,7%, hasta 17.100 millones.