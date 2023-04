Tres CEOs hablan de la necesidad de arriesgar en el trabajo para llegar más lejos en la vida

Muchos trabajadores se esfuerzan en el día a día para demostrar que son merecedores de su empleo, a la vez que experimentan con nuevos trabajos y proyectos que les ayuden a crecer profesionalmente. Si bien esta travesía puede llegar a ser agotadora, lo cierto es que siempre requiere salirse de la zona de confort.

Pero arriesgarse y probar cosas nuevas puede ayudar no solo al trabajador, sino también a su compañía, a mejorar gracias al aprendizaje y a la potencial asimilación de nuevas técnicas.

Tres directores ejecutivos ofrecen cada uno su propia lección sobre lo que significa para ellos dar un paso hacia lo desconocido.

Dirígete hacia la incomodidad

La directora ejecutiva de la empresa de servicios financieros Edward Jones, Penny Pennington, comenzó su trayectoria profesional en la banca corporativa. Sus primeros pasos consistían en ofrecer financiación a los negocios. Pero en el año 2000 la contrató su actual compañía, para el puesto de asesora financiera.

"Nunca antes había trabajado con familias y particulares", admitía a CNBC Make It, añadiendo que no contaba con licencias y certificaciones necesarias para el puesto. Fue gracias a la ayuda de su empresa que esto se solucionó, y pudo progresar y aprender a ayudar a las familias. Finalmente, ello la catapultaría hasta su actual puesto, dirigiendo Edward Jones.

"Dirígete hacia lugares y busca experiencias que te hagan estar incómodo, pues es ahí donde se encuentran las oportunidades para crecer y ganar confianza", asegura la ejecutiva.

En busca de los mejores contactos

Nick Bailey, CEO de la empresa inmobiliaria Re/Max, dice por su parte que estas nuevas oportunidades, a parte de asustar, también implican nuevas conexiones sociales. "Cuando te predispones a salir ahí fuera, te aseguro que no estarás cómodo, y lo notarás hasta en el estómago", comenta. Sin embargo, concuerda con Pennington en que ello ayudará a ser un mejor resolutor de problemas, a la vez que se aprenden cosas nuevas.

Sus consejos para conectar son sencillos: enviar un correo a algún profesional al que se admire, asistir a un evento de trabajo de otro ámbito laboral distinto al que ocupa a la persona, o hablar con algún profesional de la propia compañía que tenga al menos una década de experiencia. Si bien dice que es posible que estos individuos no muestren interés, este sería el peor escenario y no el más común, pues Bailey asegura que la mayoría se sienten halagados cuando alguien muestra interés por lo que hacen.

Día nuevo, riesgo nuevo

Finalmente, el director ejecutivo de la consultora de Recursos Humanos Randstad, Sander van't Noordende, aconseja asumir un riesgo cada día, sin excepción. El mismo asegura que tomar riesgos como el que se comentará a continuación "de verdad que te llevan más lejos en la vida".

Pone el ejemplo de cuando tuvo que llamar a un cliente nuevo en uno de sus primeros empleos: "Contestó a la llamada y, tras mi introducción, me comentó que le había gustado el discurso. Y lo peor que podría haber pasado es que hubiese contestado al teléfono, me dándome una respuesta negativa y colgando acto seguido", argumenta, satisfecho de que no fuera el caso.