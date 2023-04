Las sorprendentes conclusiones de un estudio del MIT y de Stanford sobre la IA en el trabajo

La Universidad de Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) realizaron recientemente un estudio sobre el efecto que las herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como ChatGPT, tuvieron en la productividad de las compañías. De media, aumentaron esta variable en un 14%. Además, este estudio se considera el primero sobre la aplicación real de la IA generativa en las oficinas.

El estudio midió el rendimiento más de 5.000 agentes de atención al cliente, principalmente en Filipinas y dentro de una firma de software que forma parte del Fortune 500. Esta investigación duró un año.

Trabajadores con IA versus sin IA

Los empleados que se sirvieron de herramientas de Inteligencia Artificial no solo mejoraron la productividad en general (medida en problemas resueltos por hora), sino que esta tecnología fue especialmente útil para los trabajadores menos experimentados, cuyo aumento de rendimiento fue de media del 35%.

Otra conclusión notable fue que, en algunos casos, los empleados más novatos que usaban IA rindieron al mismo nivel o incluso por encima de aquellos más veteranos. Además, estas herramientas supusieron cambios poco perceptibles en los trabajadores más avanzados, y los autores del estudio resaltan que incluso llegó a suponer una distracción para algunos de ellos.

Por tanto, la doctora por el MIT Lindsey Raymond explica que las herramientas de IA ayudó sobre todo a los trabajadores más recientes, debido a que sus recomendaciones les ayudaron a mejorar a un mayor ritmo, y a aprender habilidades que suelen tomar más tiempo. Y esto es posible gracias al aprendizaje que la IA obtiene de los trabajadores más avezados, que posteriormente materializa en lecciones y recomendaciones para los menos experimentados. Por tanto, Raymond pide recompensarles, ya que estos nutren a las herramientas que aumentan la productividad general de la compañía.

Beneficios para empleados y clientes

Más allá de los beneficios en rendimiento de la plantilla, el estudio refleja que los trabajadores se mostraban más satisfechos, algo similar a lo que sucedía con la clientela de la organización. Entonces, si entrar en la posible sustitución de los trabajadores, Raymond comenta que el estudio muestra cómo la IA ayudará al trabajador a realizar diversas tareas, y a superar situaciones complejas con mayor celeridad.

Con respecto a la mayor satisfacción del comprador, es obvio que esta se debe a un trabajo mejor hecho y que lleva menos tiempo. Además, estos se mostraban más agradables con los trabajadores, y ello repercutió incluso en la retención de empleados, que experimentó un aumento. De nuevo, Raymond alaba los efectos de la IA, asegurando que aquello que hace a un trabajador más efectivo provoca también que su jornada laboral sea menos estresante.

Pero el coautor del estudio y director del Laboratorio de Economía Digital para IA Centrada en el Humano, Erik Brynjolfsson, explica que los beneficios de estas herramientas tecnológicas probablemente no se repartan a partes iguales. "Aunque sientan las bases para que todos estemos mejor, no existen garantías de que todos nos veamos beneficiados por su implantación", argumenta.

¿Se dará algún tipo de reemplazo?

Así, este añade que los servicios de atención al cliente ofrecen una gran oportunidad para utilizar la IA generativa. Esto es así porque dicha profesión se nutre de un lenguaje guionizado. Pero Brynjolfsson afirma que "casi cualquier tipo de conocimiento o información laboral que involucre el lenguaje podría beneficiarse", refiriéndose a campos como el legal, el márketing, la medicina o la enseñanza.

Además, a pesar de lo anterior no solo beneficia a los más novatos, pues este experto asegura que habló con un director ejecutivo que se sirve de la IA para preparar reuniones de la Junta Directiva de su empresa. Para los jóvenes, añade que pueden estar a la vanguardia de las compañías gracias a la IA: "Los trabajadores que abracen la tecnología, curioseen y aprendan a utilizarla serán los que más se beneficien. No creo que la IA generativa vaya a sustituir a la fuerza de trabajo humana, pero sí que los que trabajen con ella sustituirán a aquellos que no lo hagan".

Y es que una encuesta de LinkedIn, que hablaba de las mejores compañías para crecer profesionalmente en EE.UU., indica que el 70% de las mismas afirma que trabajan más rápido y mejor gracias a la IA generativa. Además, el 32% dice que espera mejoras en los próximos años.